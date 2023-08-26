電力需求管理升級 創造三贏

能源需求管理，對節能減碳之效益具顯著貢獻，已是國際能源產官學界之共識；台灣如何選擇需求管理的方案與配套措施，篩選合適的方案，則有賴於經濟評估模型之建立與應用，尤其是成本效益分析。

先進國家進行方案成本效益分析，有相當完整之架構與方法，美國與加拿大政府能源管制監理單位通常藉由四種不同數理模型，檢定能源公用事業需求管理方案之成效，包括：參與者檢定、總資源成本檢定、電力用戶影響檢定、以及公用事業成本檢定。

台灣的電力需求管理，參照美國與加拿大的實務經驗，有幾項與制度面相關的先進作法，可供電力市場監管單位與台電做為未來的制度修正方向。首先可考慮參採美國加州成功落實的脫鉤政策，透過附加徵收之「公用財費用」等作法，促使電力消費減少，與公用事業的營業收入兩者之間的關聯性降低，將有助於更多樣化的方案提出與執行。加州公用事業多為股票公開發行之民營公司，台電仍屬公營事業，脫鉤政策實施的空間更為寬廣。

此外，政府電力管制機關亦應制定一套完整的方案評估標準作業程序，以及公開的評估協定，尤其是考量不同的角度，從各個利害關係人的觀點出發，盡可能達成在不損及任何利害關係人的情況下，獲得效率的提升，除可增加作業透明度，更讓方案規畫設計單位有規章可循，對電業法修正後，促進電力服務市場自由競爭的目標，可提供各種電力服務公司公平公正公開的競爭平台。

另針對台灣的電力需求管理方案而言，短期目標宜加強對低收入戶的照顧，以及改善租賃住所的能源使用效率兩方向。而長期做法，則宜持續加強民眾的節能觀念，包括於各級學校內促進學生環保認知的各項行動。此外，碳權交易制度逐步形成之時，可將溫室氣體的減少排放，透過量化方式計入方案的成本效益評估（如美國加州、紐約州），以增進大眾對於環境議題的重視。

同時，對於各項實驗性與創新型的方案，未來台電公司可持續仿照先進國家，在現有的折扣方案經驗上，持續開發小型、試點的實驗性措施，如再生能源示範的低碳社區或低碳島嶼。

總之，電力需求管理，乃當前節能減碳政策的極重要核心領域，妥善規畫方案，不僅創造參與者、電力公用事業、整體社會「三贏」，同時可帶動新的綠能產業商機，並有助於加快節能步伐，朝長期減碳目標邁進。