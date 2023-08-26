面對認知症 須先建立健康生活

民意論壇日前「面對失智，你準備好了嗎」一文，作者主張在認知功能早期退化階段開始進行財物安全、預立醫療計畫、財產信託和靈性照顧，卻未提如何減緩退化。其實，醫療界在無法治癒認知症（失智症）情況下，紛紛建議以健康生活方式來減緩退化，畢竟藥物僅能減緩百分之廿七退化。因此要做好面對認知症準備，還是先建立健康生活。

國健署調查，五十四歲以上中老年人近八成至少罹患一種慢性病，到了六十五歲以上，將近七成患有兩項以上慢性病。慢性病是造成晚期失能的重要原因，積極預防與控制才能活得老也活得好。心血管疾病、高血壓、糖尿病等更是影響認知功能退化的危險因子，除藥物控制外，最重要還是建立健康的生活方式。

美國營養學會今年七月發表一項觀察研究報告，分析七十萬退伍軍人數據及他們的預期壽命，是如何根據健康習慣而改變。結果發現，中年時養成保持身體活動、無類鴉片藥物成癮、不吸菸、管理壓力、保持良好飲食習慣、不經常酗酒、保持良好的睡眠衛生習慣、擁有積極的社交關係等健康習慣，可比沒有這些習慣的人多活幾年。

此外，也有研究提出預防阿茲海默症的六種方法，分別是：運動、停止吸菸、健康飲食、管理心臟健康、保持社交聯繫、晚上好好休息以維持良好睡眠。

微軟創辦人比爾蓋茲談到當年他在微軟奮鬥時會盡量少睡，因為他認為「闔眼」和懶惰是沒必要的舉止，但其父死於阿茲海默症後，讓他改變了對睡眠的想法。比爾蓋茲說：「我現在知道為了保持大腦健康，就算你能將自己的時間倒轉回青春期，良好的睡眠也非常重要。」換言之，這些生活習慣的改變要趁早，等到老年才去面對，為時已晚。

同樣，在早期退化階段開始進行財物安全、預立醫療計畫、財產信託和靈性照顧等，也都應在中壯年階段就開始規畫與培養，更應是每一人面對老年人生都需要進行的準備。認知功能一旦退化，將逐漸失去面對事務辨識、分析、決策、執行等能力，所以愈早規畫及準備愈好。