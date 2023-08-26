請給我不會跌倒的公廁

聯合新聞網一則新聞「北市公廁兩成不合格，醫院最多」，讓我非常有感觸。該文列出台北市須符合以下十二項標準才是合格的公廁，包括廁間內應設置衛生紙、扶手、求助鈴、貼心設備（如馬桶坐墊紙或坐墊消毒液）、掛鉤或置物架、加蓋垃圾桶、便器類型標示、衛生紙是否丟馬桶標示等八項；廁間外應設洗手台、鏡子、給皂設備、擦手紙或烘手機等四項。如果大家用心去看，台灣到底有多少公廁符合以上的標準？

五年前由於醫院工作節奏快，我走路又太急，姿勢不正確造成髖關節疼痛後，讓我深感到走路不便、與如廁蹲不下去的痛苦。兼具病人及職能治療師的身分，我認為公廁有以下問題：

首先，診所缺乏無障礙廁所。目前法規只要求職能治療所和物理治療所需要有無障礙公廁，並不強制要求醫生開的診所也要有。有次我去中醫診所看診，其廁所台階很高又缺乏扶手，我又腳痛蹲不下去，如廁真是一大折磨。幾年前，我帶家母去家非常有名的治療退化性關節炎診所，櫃台人員竟表示沒有無障礙廁所可以提供給患者，還建議我們去隔壁的速食店借廁所，當場讓我們很傻眼，診所不是醫事機構嗎？為什麼沒有無障礙廁所呢？況且這還是專門治療退化性關節炎的地方，很多患者都有相關需求吧？

其次，缺乏扶手。扶手是上廁所的安全支柱，很多老人家或是雙腳不方便的人上廁所都需要支撐，才不會跌倒，公廁最好是裝Ｌ型的扶手。號稱是五星級的紫南宮觀光廁所，雖然布置的美輪美奐，也沒有每間廁所都有裝扶手。我去中南部旅遊時，連冰果店的廁所都有裝扶手。我實在不忍心點名有哪些公廁是不合格的，至少醫院、診所、車站、菜市場、公園等老人家較常去的地方公廁，麻煩裝個扶手吧！

再次，公廁地板濕滑。我有名親戚，因公廁地板太過濕滑害他跌倒，手術後雙腳不良於行。很多清潔人員為講求效率，喜歡用水沖刷地板，但沒有馬上擦乾，又缺乏警示，就容易造成意外傷害。

最後，蹲式馬桶的公廁過多。家母因有嚴重的退化性關節炎，外面的廁所對她很不友善，造成她很不喜歡出門。不管是Ｃ據點或失智據點社區的廁所，絕大多數都是蹲式馬桶，坐式馬桶相對少。老人家大部分膝蓋都不好，卻要他們蹲廁所，實在是折騰他們。希望政府把公廁盡量都改成坐式，再加上扶手，才能讓老人家上廁所比較不會那麼費力及痛苦。

我常常告訴實習生，治療能力雖然重要，病人的安全才是最重要的。政府一天到晚提倡健康促進活躍老化，希望老人家可以走出家門，但是公廁卻處處充滿障礙和跌倒的危機。不期望公廁一定要有衛生紙、貼心設備（如馬桶坐墊紙或坐墊消毒液）、掛鉤或置物架、擦手紙或烘手機，但至少給我們安全不會跌倒的公廁，好嗎？