中小企業減碳應超前部署

原訂於二○二三年立法並開徵的碳費，已兩度延後施行，環境部又宣布延至二○二五年開徵。對於綠色行銷與ESG議題，業者出現了兩極的現象，一種是感覺好像應該立刻跟上腳步，但是卻像無頭蒼蠅般不知所措；另一種則是對於這樣的議題已經聽得太多，認為短期內無需有太多改變。

中小企業一般不會面臨到碳盤查的問題，政策第一階段是瞄準大型上市櫃企業；第一步是界定碳盤查目標和範疇，確認特定製程和產品有哪些供應鏈參與其中。當大型企業確認了產品或服務生命周期的排放源頭，以及找出產品類別和碳排放源的優先順序之後，就會盤查碳排放數據與計算碳足跡；原則是以用電量粗估碳排量，最後製作成碳足跡盤查報告，作為未來發展為交易、減碳等策略的參考依據之一。

我輔導的業者中，零售與餐飲業占多數，也有許多中小企業提供大型企業產品及服務；前陣子就遇到了有做手工禮品的業者，本來是承包大型企業節慶禮品的設計包裝與生產，也被要求提出未來如何達成減碳與ESG的相關說明；雖然不影響當下的合作關係，但是也可見相關議題的影響已經逐步發展。

就像同樣是開餐廳，當業者發現不論是爐具或冰櫃，有可能替換成更節能減碳的設備；或是選擇的食材可更在地，節省運輸過程產生的碳排放；甚至是更換裝潢材料與燈具、降低冷暖氣與照明產生的電費時，就能在對自己經營有利的前提下達到綠色行銷的訴求與目的。

前陣子為了實驗，我特別一整天帶了環保杯到連鎖茶飲、超商、連鎖咖啡店與夜市手搖飲店，可以明顯發現有的店員對於裝飲料前是否清洗環保杯，有明顯的差異反映，是否提供優惠亦有不同。這其實也反映對於有心落實綠色行銷與ESG的業者們，現場的工作人員是否也認為這是必要、且能夠理解；在減碳議題上，消費者是否感受到品牌的誠意。

很多餐廳希望達成減碳，所以逐步降低紙杯或是紙盒的提供；但是當餐飲業把工作轉嫁到員工身上時，反而導致工作加重等問題，也影響公司治理。這時若有新創業者專門回收、清洗環保餐器，或是由社會企業協助回收，不但能達成社會責任的目標，也能讓企業各自發揮原有的專業。

進行綠色行銷時，因整體結構與規模差異，不能只靠喊口號或無效行為來達成目標。對大型企業來說，當問題出在中小企業供應商時，除要求達到標準外，就是選擇更換合作對象；提早因應面對，成果就能作為綠色行銷訴求。

計算碳排放的方式，不同產業類別的差異很大，碳盤查也需要外部的協助與內部的配合。對於中小企業來說，開始自我盤點碳排放與ESG議題，其實並不是只在做白工或跟風，而是避免當合作對象提出要求，或面對消費者質疑時能妥善回應；若能超前部署，更能為自己帶來商機與生機。