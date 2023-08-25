環境部成立 淨零目標仍像彩虹

環保署「升格」環境部了。人人都愛升格，但有無具體施政成果？諸如戴奧辛與懸浮微粒PM二點五等毒物有變少？或是環境更美大家更健康？

環保署曾統計，全國垃圾日益增加，前年一般廢棄物總量突破千萬噸（一○○六萬噸），去年增加為一一二四萬噸，「垃圾山」如怪獸般變多與長高，但過去環保署不是要求「源頭減量、資源回收」嗎？何況近年總人口數還遞減？台南議員甚至自稱台南市為「垃圾之都」，因該地列管百多個非法棄置場、有害事業廢棄物四千多噸、漏網黑數毫無頭緒。由此可知，「亂世需重典」，且獎懲並重，獎勵垃圾減量、同時嚴懲違規者。

無獨有偶，日前南投埔里不光彩地上新聞，因其堆積了八千公噸的垃圾山。事實上，一些縣市缺少焚化廠，易導致垃圾流浪而傷及生態。中央對此應統籌處理，運用公權力前瞻規畫。全台灣只有廿四座垃圾焚化爐，有半數甚至已經超過使用年限廿年，必須及早進行規畫建設，並且與時俱進。

另外，處理廚餘也是重點，經營之神王永慶曾經的大夢想是回收善用廚餘，讓台灣恢復山明水秀呢！

國事如麻，環境部又有何輕重緩急的策略呢？就拿目前大量建設的綠電來說，太陽能板產生上中下游的汙染，包括浸蝕廢水氟化與硝酸鹽類、氫氟酸與硝酸等廢氣、各類酸鹼廢液、鹵素化合物氣體、助焊劑與封裝黏著劑有機氣體。環境部能夠主動整合各廠商、建商與能源局等，提供透明有效的管理機制嗎？

其次，使用已屆廿年期限的大量廢棄太陽能板，又要如何處理？經濟部能源局之前的說法，是由環保署專責單位負責後端廢棄光電板之清運及處理，以拆解與破碎為主，再將粉碎物輸出境外提煉貴重金屬，亦即尚無完整「產品生命周期」（誕生到消亡全程）能力。

太陽能板的主要材料約七成五玻璃、一成鋁、一成「乙烯─醋酸乙烯酯共聚」塑膠，其他還有矽、銅、銀等。國外回收以歐盟的「太陽能光電循環」為主，熱裂解塑膠，斟酌回收銅與銀等價值高的材料。

至於塑膠與玻璃等低價物可能就遭廢棄。但諸如裂解設備，就相當昂貴，回收之路因而漫漫迢迢。之前環保署曾預估，台灣的太陽能板廢棄物在二○二三年約產生一萬公噸，二○三五年起每年則將超過十萬公噸。倚靠國外回收恐非上策，何況還有碳足跡需考量。

環境部風光地成立了，但從上述「焚化爐、太陽能板」兩個案，即可檢測其將是戮力從公或尸位素餐。至於二○五○年淨零碳排？目前看來，應只會是天邊的彩虹而已。