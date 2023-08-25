陸禁日水產 台照吃？

日本宣告排放受核廢料汙染的核汙水後，香港和澳門等地都立即宣告禁止進口東京都、福島縣等十個都縣的水產品；而中國大陸政府更宣布禁止進口產地來自日本的各類水產品。然而，台灣在民進黨政府一面倒向美日的思維下，對於日本排放核汙水的惡劣行為，只表示會監測周邊海域的輻射問題，對於是否管控有輻射汙染疑慮的日本水產品，則是隻字不提，試問，這是檯面上的政治人物應有的表現嗎？

古人云，政治乃眾人之事，也就是為政者應當思考如何維護多數人民的利益，然而，當今執政者一味媚日、開門揖盜的錯誤做法，已讓民眾身陷吃入有輻射汙染食物的風險中。大陸和港澳可以對日本錯誤的行為說不，台灣卻選擇默不作聲，這是一個號稱主權獨立的政府所該做的事嗎？