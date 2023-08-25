日本福島第一核電廠已於昨日中午開始排放含氚核廢水到太平洋，引發世界各國強烈反彈，大陸外交部批評尤其嚴重，謂將造成大量放射性物質洩漏，對海洋環境、食品安全和人類健康產生深遠影響，是「極其自私自利，極不負責任」的行為。

反觀我外交部淡定說：「基本上這是科學議題，會尊重專業」，原能會官網則表示：「日本排放的主要含氚廢水，對台灣附近海域輻射安全影響，已至可忽略的程度。」至於「助日代表」就更不用期待了。

對於正在發生的現在進行式，國內反核團體幾乎一片靜默完全消失，對照當年聚集在凱道抗議核四廠，高舉「我是人我反核」、「不要再有下一個福島」等標語的憤怒民眾也不見了，就像進口美國萊豬一樣不知去向。

面對核廢料或核廢水，不同產製對象竟然能夠結果迥異，科學原來可以因地制宜，這不是雙標什麼才是雙標？如果現在仍然是國民黨執政，不知在野黨會是怎麼樣的一個轟法？