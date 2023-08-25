日排核汙水 蔡政府太消極

日本政府自昨日開始將核汙水排海，儘管國際原子能總署（IAEA）認為日方排放計畫符合國際安全標準，「對民眾和環境造成的輻射影響可忽略」，但外界對於IAEA採樣代表性、準確性、透明度等仍有所質疑，由於日方仍難以完全經稀釋程序，消除所有核元素，核汙水對自然和人類仍然有生態和食安風險。

儘管各方（包括日本國內及國際社會）反對核汙染水排海的聲浪持續高漲，日本政府仍無視民意，強行排放核汙染水，給全球海洋環境及漁業、旅遊業等帶來極大風險隱患。

受到政治影響，各國對日本公然向周邊國家和國際社會，轉嫁核汙染風險的舉動，反映不一。中國大陸、港澳、南韓、太平洋島國等反應激烈，例如為保護大陸消費者健康，確保進口食品安全，大陸海關總署廿四日宣布，將全面暫停進口日本水產品，並加強監測，及時跟蹤研判福島核汙染水排海對中國海洋輻射環境的影響；香港政府不僅決定於同日起，禁止源自東京、福島等十個都縣的水產品包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻進口，另外，所有從日本進口的水產品，都必須進行輻射水準測試，在確認相關產品沒有超出輻射水準情況下，才可在市場供應。

專家除了建議香港市民，以後應少吃大型魚類，如黑鮪魚、比目魚等底棲性魚類，以及貝或蚌類等會過濾水中有機物的水產；為了讓市民更能掌握有關日本進口食品的最新安全資訊，香港政府食物安全中心還將在每個工作天於網站公布有關日本進口食品樣本的輻射檢測結果，並會定期發布新聞公告，港府應對日本核廢水排放入海的做法，值得台灣參採。

美國、澳洲、歐盟等基於政治考量，採取尊重日本政府的做法。八月三日，歐盟撤銷了福島核災後實施的日産食品進口限制；台灣基於友日立場，同時希望日本政府助力台灣入CPTPP，並未公開表達反對，甚至連質疑的聲音都沒有，我國食藥署暫不打算改變日本食品邊境管制措施，只決定加強抽檢，政治考量明顯優於食安，讓漁民相當無奈，消費者難以安心。基於自救，民眾只能選擇拒食來自日本的海鮮，這甚至會擴及來自其他地區的海鮮，進而影響到漁民及相關產業（如加工業者、餐飲業者、貿易商等）的生計。

這些年隨著海洋資源逐漸枯竭，海洋遭汙染嚴重，合法配額逐漸減少，傳統捕魚海域遭外國干擾甚至驅離，討海人生活愈來愈辛苦，生計也愈來愈難以維持，對政府態度軟弱亦深表不滿，希望政府能硬起來捍衛台灣漁民的權益。韓國政府因涉及政治態度前後不一，但民間的抗議聲浪大，不僅漁民舉行多次抗議活動，表達核汙染水排海將引起水產品消費萎縮，並威脅漁民的生計。

基於對海洋環境和人類生命健康負責任的態度，我國政府除應公開表達台灣民眾的憂心，並呼籲日方應積極回應國際社會正當的關切，並同意在國際共同監督外，更應嚴格管控日本水產品輸台，不能說一套做一套。將風險阻絕於境外，才能確保國人的食用安全！