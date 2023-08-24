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山道猴子 低薪世代的悲歌

聯合報／ 李月治／服務業（台北市）
YouTube影片「山道猴子的一生」影射相當多令人省思的情節，引發民眾探討該影片在紅什麼的熱潮。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」
YouTube影片「山道猴子的一生」影射相當多令人省思的情節，引發民眾探討該影片在紅什麼的熱潮。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」

網路動畫片「山道猴子的一生」近來暴紅。劇中描述一個月薪只有三萬七的超商大夜班店員，因錯誤的價值觀，迷戀重機，迷戀虛幻的網路按讚數，不惜透支借貸，終至萬劫不復、青春殞落的悲劇人生。

這部動畫片引發強烈共鳴和諸多討論。然而在譴責男主角愛慕虛榮的同時，筆者更多的是深深同情，這是一齣低薪世代的悲歌。一個背負學貸卡債的超商店員，為了還債，只能拚命加班，吃即期食品，生活除了工作就是睡覺，最大的娛樂就是去山道飆車，以及由按讚數帶來短暫快樂。或許只有這樣他才找到一絲活著的樂趣和價值，來安撫前途茫然的空虛。他的重機夢、網紅夢，耍酷耍帥，如此荒唐悲涼，卻沉重得讓人不忍苛責。

朋友的孩子是個軍事迷，每個月都會大手筆從國外郵購公仔，以及軍裝、背包、水壺、玩具槍械等配件，花去薪水的大半。他可以一整天關在房間裡為公仔穿衣服，穿戴各類配件。朋友常叨念他，轉念一想，四十好幾的兒子還找不到結婚對象，這是他苦悶生活的唯一樂趣，隨他去吧。

網路上有一個名詞「精緻窮」，是指低薪下年輕人的生活方式，因為低薪，賺得不多，乾脆不去想買房買車結婚這種大事，既然前途茫然，不如活得精緻點。於是他們吃大餐，出國，華服美食，讓生活精緻，在網路世界看似光鮮亮麗，滿足了短暫的虛榮心，用精緻窮包裝快樂，假裝沒煩惱，其實荷包空空，背後是更大的空虛。

低薪世代下年輕人的苦悶，值得關注。想跟「山道猴們」說：孩子，你很累很辛苦。但低薪不是你的錯，是整個大環境使然，回到現實生活來吧，活給自己看，並期待有朝一日翻轉命運。

山道猴子的一生 結婚 動畫

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