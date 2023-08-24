菁英廉價 高等教育的背叛

拜讀聯合報關於少子化私校招生困境的文章，作為剛進入社會未滿兩年的白領青年，我想說，在光譜的另一端，也有一群乍看的教育制度優勝者，在職場上黯然神傷。

筆者高中就讀南部第一志願，然而，高學歷並沒有成為我們手中披荊斬棘的利劍，反而成為禁錮我們的牢籠。大家常常自嘲，苦讀十年、現在薪水只比打工族多一點，在體制內不可能提高薪水，轉行又捨不得已經付出的成本。以前成績不如自己的大半國中同學，現在竟然擁有更高的薪水、更彈性的工時。

以律師和建築師為例，以下是筆者高中同學的情況。考取執照的新手律師，月薪只有三萬出頭；從排名前三的建築系畢業，如果選擇受雇，月薪也不足三萬五千元。

十年前PR值九十八、九十九的我們，現階段常用妄自菲薄來安慰自己，職場技能還不成熟，當然不可能高薪。然而，這樣的解釋合理嗎？高等教育體制極力強調學術成績，而忽視了實際技能的培養，導致進入職場後，難以立即適應實際工作需求，這是我輩的責任嗎？在資訊爆炸流動的當代，我們很容易可以查詢到，在其他大部分的發達國家，高學歷可以保障高收入，許多家境普通的學生也藉此翻身。

最慘的要屬師範體系畢業的同學，由於國高中教師缺額僧多粥少，他們至今大半未考取正式教師，每逢寒暑不支薪，只能到處兼職家教。他們憤憤不平的說，當時成績低自己十至十五級分的考生、去普通國立大學修教育學分，現在走國小老師通道成為正式教師竟然比師範體系容易。如此來看，現行制度真是對遵守規則的資優學生，以及付出高昂教育成本家長們的背叛。

當今台灣就業市場與學歷不再緊密相關的現象，是多方面因素共同作用的結果，但高教的弊端無疑是主因之一。政府需要擔起大部分責任，盡快開始正視、解決問題。