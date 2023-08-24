警察法不修 司改還是芭樂票

我國《警察法》訂定於民國四十二年，乃戒嚴時期的產物，中間經過四次修正，都是因組織變革，如新設警察專科學校或精省等所做之簡單修正，於警察任務、組織、權限、中央地方分權等重要事項均未變更。

惟歷經七十年之政治、經濟、社會變遷，我國警察組織現況及權限已大幅變更。例如：戶警分立、消警分離、海陸分隔、移警分治，以及廢除了《違警罰法》，改訂《社會秩序維護法》等，讓警察權力分散化、縮小化，以回歸民主法治國家如美、日、德等國警察應有的角色。簡單地說，就是「警察的民主化」。

這類變遷，應將實況如實地反映在法制上的呼籲，在蔡英文總統初任時的司法改革會議上，也成為會議決議之一，那就是「應修正警察法」。例如該法第九條第七款有關「警察依法行使左列職權」規定：「有關警察業務之保安、正俗、交通、衛生、消防、救災、營業建築、市容整理、戶口查察、外事處理等事項」。其中，有關消防、戶口業務，早已脫離警察掌理；衛生、營建業務，也早已回歸衛生及建管機關管理，但法規至今未作修正，可謂「非依法行政」。

我以為這類法規的修正簡單易行，只不過配合實情即可，應無太多不同意見。但警政署歷經一年的努力，訂出一部對於現狀未作過多改變的「警察法修正草案」；民間研究機構如「中華警政研究學會」，也融合了美、德、日警察實務，訂出了一部「警察法修正建議書」。但這兩部草案，都無法經過相關部會的首肯，進入行政院審理與採酌，實在可惜。這兩個草案，重點都在「配合實況作組織名稱的變更以及縮減警察業務的範圍」，可以說是與民主法治國家的警察工作完全接軌的。

該法並非具體的權限法，只是政策指向的「基本法」而已，有如《環境基本法》一般，其重要功能在於規範警察政策基本方向；例如警察應該保持行政中立、中央地方警察權限應該如何劃分等，並未作具體的規定，於各部會的現有權限並無影響，實在不懂為何受到杯葛？

總統府司法改革的具體成效已有兩件，一是重修《被害人權益保障法》及《監獄行刑法》等，二是實施《國民法官法》。但《警察法》的修正也應該是司改重要的事項，實宜盡速送往行政院會議審查。倘若認為草案不當，那也應該將嚴重不合現況的《警察法》廢除，以符合依法行政意旨。