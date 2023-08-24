尊重日文化 不露刺青

媒體報導，日前一名赴日旅遊的國人，稱其連續三次過海關都被攔下來徹底檢查。雖然海關說是隨機抽查，與其身上刺青無關，但身為日本旅遊從業人員，根據經驗不得不說，「刺青外露」被抽查機率確實會提高，就連走在路上被警察臨檢機率也很高。

日本雖早取消刺青禁令，但多數日本人對刺青仍留有負面印象，常認為是黑道身上的圖騰。像溫泉、大眾浴場、甚至健身房等公共場所，不少業者都規定刺青者不得入內，就是擔心會嚇壞其他顧客。而日本黑道在「不給人添麻煩」的觀念下，也不會自找沒趣入內，形成默契。甚至烈陽下走在大街小巷，會顧及民眾觀感，不會貪圖清涼而袒胸露背。

台灣有些刺青民眾在「只要我喜歡有何不可以」的觀念下，肆無忌憚毫無掩飾地國內外到處趴趴走，唯獨日本可能讓其踢到鐵板。

雖說海關或警察基本上是隨機抽查或臨檢，但根據人性，總會抽查看起來違規機率高的人，在「刺青」等於「黑道」的刻板印象下，就很容易中標。

啦啦隊女神林襄，日前曬出到日本泡湯的美照，身上的刺青卻不見了，原來她用膚色貼布蓋住，值得赴日旅遊的刺青民眾參考。入境隨俗，除了展現對當地人的尊重，也更能避免不必要困擾，何樂而不為呢？