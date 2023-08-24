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看見「光電」台灣 齊柏林也落淚

聯合報／ 鍾邦友／大學兼任助理教授（高雄市）
有光電業者在屏鵝公路小尖山車城段旁山坡地開發32.5公頃光電場，原本美麗的綠色山坡被挖得光秃禿黃土飛揚，最近光電板已經陸續裝上，從空中鳥瞰明顯與附近的綠色山坡呈現強烈對比。圖／聯合報系資料照片
有光電業者在屏鵝公路小尖山車城段旁山坡地開發32.5公頃光電場，原本美麗的綠色山坡被挖得光秃禿黃土飛揚，最近光電板已經陸續裝上，從空中鳥瞰明顯與附近的綠色山坡呈現強烈對比。圖／聯合報系資料照片

二○一三年，已故導演齊柏林以《看見台灣》紀錄片驚艷全台；十年後，「看見台灣十周年巡迴攝影展」正在北、中、高巡迴展出，喚起不少人當年觀賞時的感動與震撼。

諷刺的是，當年秉持著疼惜這塊土地的心情，多數人誤信那個誇口可以讓綠能取代汙染能源、標榜環境永續，實際上卻倒行逆施的蔡政府。

如今在綠能政策掛帥的主導下，刺眼的光電板取代大片果樹、農田、魚塭的田園風光，七股需要陽光生長的綠藻斷了生機，文蛤因而暴瘦；苗栗近七年光電裝置容量增加了四十七倍，翠綠山林被砍成光禿禿一片後蓋滿光電板，危害瀕臨絕種的石虎。

去年國發會公布的「二○五○淨零碳排路徑圖」，更大幅提高再生能源的發電占比，也就是還要再殘害更多的土地種光電，殺雞取卵來成就非核家園的空泛夢想。今年二月經濟部又提出綠能發展區規畫，其中彰化縣大城鄉業已劃設近四百公頃的光電示範區。

這種綠能專區更大開方便之門，大幅簡化光電業者申請與審查流程，而且不需變更原本農林養殖等土地分區使用名目；一旦農民被威逼利誘陸續開發成光電場，就是下一個山河變色的景象。

回首《看見台灣》首映以來的十年，台灣的景觀與生態因為急功近利的政策，面臨史無前例的人為浩劫，倘若齊導演再世，重新腑瞰這殘破更甚的土地，怕只能痛心疾首，悲苦落淚吧？

光電 綠能 看見台灣

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