綠能走樣 拿下一代陪葬

「雲豹小公主」立委賴品妤怒嗆侯友宜重啟核四「重啟個屁」衝高網路負評，賴父賴勁麟被踢爆身兼十九家能源公司董事長，風波延燒十天，賴勁麟請辭全部董座。如果行得正、坐得端，民進黨總統選情一片大好，何必請辭董座？此舉莫非是在設定防火牆，斷尾求生？

賴勁麟發表四點聲明自清；但外界所提的「綠能門神」、巨額資助新潮流政治獻金，乃至於外行領導內行、承接蔡政府眾多標案等諸多疑點依舊是一團謎霧。

綠能是蔡政府施政主力，為發展綠能產業，肥了多家能源公司，卻瘦了台電，今年底恐累虧四千億元，可能瀕臨破產。正印證了「新潮流吃飽，台灣人跌倒」。

南台灣的好山好水，近年來在綠能掛帥的政策主導下，鄉間處處「種電」，充斥光電板，農業景觀和自然生態面臨嚴重破壞。屏東縣東港、林邊、佳冬、枋寮沿海的四個鄉鎮，大片農地持續被種下光電板，青翠蓊鬱的果樹、稻田已不復見，鄉間景觀完全走樣。屏東縣原本是黑珍珠蓮霧的故鄉，已淪為黑色光電板的故鄉，蔡政府發展綠能，任令山河色變，故鄉蒙塵！

除農地種電外，蔡政府還想將綠能產業擴展到山坡地，危害水土保持；連屏鵝公路旁原始林地、獅子鄉楓林部落也被規畫成種電區，山坡地樹林被大面積砍伐殆盡，儼然生態浩劫，幸經民代號召族人搶救，政府才停手。

光電利益這潭汙水無比深邃，雲林、台南兩地的議長，因光電大餅官司纏身；台南八十八槍槍擊案案情陷入膠著，豈能再讓政客及商人昧著良心牟取暴利，漠視當地居民的生存權益，拿下一代子孫的未來陪葬？