重複狡辯 不能否定核電趨勢

行政院長陳建仁五月受訪時表示，「非核家園不僅是台灣的重要共識，也是世界趨勢」，罔顧現實，引起批評。也許是護主心切，政院發言人林子倫日前也指部分人士稱「核電為國際潮流」是錯的，並且強調「國際上重要智庫談到二○五○年淨零，核電占比約五至八％，不超過十％，全球智庫均認為九成得來自再生能源。」如果不是空口無憑的胡謅，「全球智庫」到底包含哪些智庫，不用說清楚嗎？更何況，能源政策能被用以類比執政黨零核主張的國家僅有德國，如何推論非核是世界趨勢？

事實上，與世界潮流背道而馳的能源政策，絕對是當今政府的「非核家園」。去年底美國史丹佛大學教授戴爾蒙在美台智庫年度會議上狠批「台灣非核簡直瘋狂」；今年唐獎獲獎人之一的美國哥倫比亞大學教授薩克斯也直言，台灣的非核家園決策「不太明智」，並說能源配比「不是策略、不是去碳化，是即興演出」。美國知名電子媒體《哈芬登郵報》今年一月特別以「台灣正逐步棄用核電，代價呢？」為題，評析我國現行能源政策。國際學者與媒體共同的質疑都是，台灣棄核就氣，不僅選擇了脆弱且排碳的供電來源，還與減碳的方向大相逕庭。

核電近年在全球發電量占比持續維持十％，目前採用核電的國家共計四十三個；而截至今年七月為止，興建中機組有五十九座，規畫中機組達一百十一座，都是近三年之最。此外，全球核能發電量，除了二○一一年福島核子事故後的次年來到低點，並曾於二○二○年小幅下滑外，過去十年間幾乎年年增加。亞洲地區在二○一二年後，核能發電量更逐年遞增，並於前年超越福島事故前的發電量，主因不外對岸持續擴充核電機組，日、韓也陸續有機組恢復運轉或加入商轉。

值得特別留意的是，不論是歐、美或亞洲，絕大多數國家在淨零碳排路徑中都明確納入核電。英國預計二○三○年新增八部機組；美國將透過核電機組延役與新建，於二○三五年達到發電零碳排；法國則規畫持續提高核電占比，未來將新增十四部機組。日韓也相當積極，二○三○年的核電占比，日本預計達到廿二％，韓國則規畫卅三％以上。

核電是世界趨勢已是無庸置疑的事實，絕非重複狡辯就能否定。行政院該檢討的是面對全球潮流，仍然堅持逆向廢核，是否恰當？而不是「反覆重播」自身不正確的認知。