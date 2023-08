台族群政治vs.美財閥政治

一個理想的國家應該是:人人有,人人治,人人享(of all the people, by all the people, for all the people)。但目前台灣和美國的現況是:台灣是族群政治,美國是財閥政治;這是兩個極端不公平的國家圖景。

台灣—族群政治(身分認同政治):綠有,綠治,綠享。

政客們長期使用族群二分法進行政治動員,以獲取自身利益,導致台灣社會嚴重分裂,使得族群矛盾及衍生的藍綠、統獨矛盾變成台灣的主要矛盾。其他的矛盾如貧富、階級、宗教、性別等都變成次要矛盾。

不問真假、是非、對錯,只問省籍、藍綠、統獨變成台灣政治甚至社會生活的主要特徵。常導致朋友反目、親戚爭吵、夫妻失和、親子對立。

公平正義的普世價值淪喪,淪為只是政客們虛假的宣傳口號或語言遊戲。

例如前瞻預算,分配得非常不公平。綠執政的高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣分別拿一二六五億元、二九四億元、二四三億元、二二二億元,是台北市的七倍、一點六倍、一點三倍、一點二倍。甚且,中央政府對目前綠執政的縣市都是「要五毛給二百」,例如前鎮漁港預算由三千萬元暴增至八十一億元、新竹市棒球場改建案從三點五億元暴增至十二億元,都是「綠有,綠治,綠享—補助看顏色」的最佳例證。

至於美國—財閥政治(金權政治):頂端百分之一(約三百三十萬人)有,頂端百分之一治,頂端百分之一享。

美國有地上與地下兩個政府:一個是由民選的總統與國會議員、司法官及各級官員等組成的地上表層政府,另一個則是祕密並實際控制表層政府的地下深層政府。

深層政府是由富豪財閥—大資本家、大企業家、大銀行家、大財團等作為核心,由政客、智庫學者、基金會、遊說團體、情報人員等作為中外圍而共同組成。他們不受監管、不對人民負責,核心成員主要分布於美聯儲、華爾街、軍工複合體和高智能信息產業等部門,美國真正的權力就掌握在這幾個部門的少數人手中。若說美國是打著國家名義的公司,則深層政府就是這家公司的幕後真正掌控者或老闆,表層政府只是受聘的經理者或員工。

基本上,美國的財富與權力集中於深層政府及與之勾連的機構組織與人員手中,所以美國是一個被極少數人有、治、享的國家。根據二○一九年數據,美國最富有的百分之一人掌握了全國百分之四十二點五的財富,平均收入是其餘百分之九十九人的二十六點三倍,是底層百分之五十人的九百五十倍。

二○一一年的占領華爾街運動以及一六年美國大選川普異軍突起現象,都反映出廣大群眾對於財富日愈集中於少數人之手、貧富差距日愈懸殊現狀的不滿。

除了上述矛盾外,美國還有黑白種族矛盾、左右路線矛盾、傳產與高科技產業矛盾,這四大尖銳矛盾嚴重撕裂了美國社會,造成無法調和解決的對立衝突。

「人人有,人人治,人人享」是一個烏托邦的理想,卻是一個國家應該追求的方向。但是,台灣和美國都與該理想背道而馳,離該理想日益遙遠。