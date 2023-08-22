瓜國新總統 能同時友好兩岸？

瓜地馬拉是我國在中美洲重要友邦，因六月總統大選二十二位候選人無人票數過半，二十日進行第二輪投票，由第一輪前兩名對決，分別是全國團結希望黨的托瑞斯，以及代表種子黨的阿雷巴洛。他們同屬社會主義政黨，主張反貪汙與社會平等，結果後者以近六成的得票率勝出。

托瑞斯是瓜國內戰結束後，第一任左派故總統科隆的前妻，這是她第三次角逐總統大位。她的政見聚焦在社會福利，承諾有條件提高現金資助方案，擴大施粥廚房計畫，提供教育專案與獎學金，建立婦女小額信貸系統。但她長期的政治閱歷，使其立場趨向保守，例如她的政黨在國會多次支持賈麥岱政府有爭議的法案，而團結希望黨亦牽涉多起貪腐案件。該國《自由新聞報》日前有一特稿，詳述托瑞斯意識形態轉變的過程，這也是為什麼選前有四成一的選民表態絕不支持她。托瑞斯已獲得保守派和建制派的支持，希望未來在國會共同合作，以延續菁英統治的傳統。

阿雷巴洛是政治素人，能在第一輪大選出線著實跌破眾人眼鏡，因為他最初的民調不到百分之一，選前民調仍在七名之外。種子黨源自於八年前一場反貪腐示威活動的結合，架構不算穩固，政策訴求不見容瓜國傳統的政治菁英。他能擠進決賽，要歸功賈麥岱政府的打壓。

瓜國執政黨打壓有實力候選人的方法，是透過選舉法庭判定候選人違反選舉法，直接剝奪參選權。這次大選最具聲望的右翼商人皮內達，在五月中突遭選舉法庭取消參選資格，他隨即號召支持群眾投廢票抗議，開票結果無效票及空白票高達兩成四四，高過托瑞斯和阿雷巴洛的得票率。美洲國家組織分析家認為皮內達的呼籲，使得不滿政府但又不想浪費選票，尤其是中產階級的選民轉向支持阿雷巴洛。

大選進入第二階段後，瓜國政府仍不死心，首先由托瑞斯與執政的奮進黨等九個政黨表示選舉舞弊，要求重新驗票。問題是托瑞斯的得票率僅一成五餘，離過半門檻甚遠，提出驗票毫無道理，筆者大膽推測此舉是與執政黨的合謀。接著試圖以黨務運作不當為名，撤銷阿雷巴洛的參選資格，並派警察突襲及站崗種子黨中央黨部，引發民怨導致美國介入施壓，要求如期舉行第二輪投票。

阿雷巴洛的勝選對瓜國的民主進程有正面的鼓舞作用，但要如何應對長期把持權力的政治菁英是一大挑戰。政治菁英的忌憚在於他主張打擊貪腐，縮減公共建設的超支和預算的政治分贓，讓瓜國回歸民主正軌，保障社會正義與私人財產，並誓言當選後將邀請被革職的前反貪檢察官，共同執行反貪政策。上述政策都衝擊到既得利益者，並且奮進黨和團結希望黨在國會共獲得六十七席，雖未過半卻是最大多數，明年瓜國將是朝小野大，不利阿雷巴洛的施政。

至於台瓜邦誼短時間不太可能有變化。選前阿雷巴洛表示尋求與北京更密切的經貿關係，同時維持與兩岸良好的政治關係，所以只要中國的經濟持續低迷，內需市場不振，瓜國沒有理由加速靠向北京。未來阿雷巴洛是否能順利推行新政，讓瓜國逐步民主化，考驗他的政治智慧與魄力。