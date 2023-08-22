建立主權共識 終止統獨惡鬥

賴清德接受彭博社專訪闡明他對台灣主權的論述，不再尋求「台灣獨立」，因為我國已是主權獨立國家，它的國名叫「中華民國」，他不會更改國名。

二○○五年，時任台灣促進和平基金會執行長，為探究兩岸和平的另類出路，邀集學者籌畫「從民間對話尋求兩岸未來的共識」活動，徵求篩選六十位統獨立場、教育程度、職業、族群不同的民眾，在一起生活、對話三天，引用開放空間和審議式民主會議要領進行焦點座談。會中出現「和平獨立」與「民主統一」的交集，但由於有「獨立」的選項，使得親統人士不安，終結雖只能達成「弱共識」，但已尋出民間可能接受的交叉點。

會後再邀學者深度討論後，和平基金會提出《和平與民主的兩岸關係說帖》。主張「和平與民主」較之「統一或獨立」，有更高且根本的價值。如果獨立只強調民主，輕忽和平，以為透過公民投票即可完成法理獨立，將無法說服大眾如何避免戰爭；主張統一者若只強調和平，忽視中國民主化的重要，不能接受統一必須經由台灣人民同意，輕忽民主的結果，恐將落入投降式的和平統一。

不論統一或獨立都必須符合「民主和和平兩個要素」當為「充要條件」，以「和平的獨立」及「民主的統一」才可能說服民眾。

「和平獨立」的困難在於必須得到中國認可，才能避免戰爭。習近平在《告台灣同胞書》四十周年文告時，重提江澤民《江八點》的「中國人不打中國人」的統戰宣言。中國民間對將近三十年的「中國人不打中國人」論調，產生了效應。台灣欲追求和平獨立，應努力爭取中國人民的支持，共同珍惜台灣的民主與文明。

至於「民主統一」的困難，則在於中國並非民主國家，而且否決了台灣前途必須由台灣人民自行決定。儘管現在中國的總值超日趕美，但在「全球幸福指數」調查始終排名在末端；總體「優良國家指數」排名全球倒數第十八名；「新聞自由指數」全球排名倒數第二，僅贏過北韓。且獨裁統治使得台灣人心距離中國愈來愈遠，中國若能加速推動民主改革，平等善待台灣，時機成熟，「民主統一」的機會自然會到來。

兩岸未來必須同時滿足和平與民主的基本價值。和平獨立與民主統一並不互斥，兩者正好補強統獨雙邊論述的不足，或可成為全民共識，整合統獨爭議，團結一心保衛台灣。

在台灣，不應把外省人貼標籤，而應增進理解，相信他們愛台灣不亞於其他人，同時也要善待原住民及來自各國的外籍配偶；台灣應先成為理解差異、相互尊重的多元善良社會。努力於兩岸民間密切交流，理解差異、包容差異，增進信任，避免戰爭，厚植兩岸和平的基礎。

藍綠兩黨實則都已往中間校正，回歸民意，共同承認國名為「中華民國」、中華民國主權獨立，而主權改變必須經由公民投票決定，已是共識。負面選舉不理性的貼標籤、動員網軍抹黑的惡鬥即可休矣。期盼回歸正向選舉的政策辯論，共同合作擬定國家願景，凝聚民心造福人民，使民主成就更上層樓。