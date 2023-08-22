3危機當前 環境部難撐大局

八月廿二日是環保署成立卅六周年的日子，正名後的環境部也將正式掛牌。這個走了廿年的組織再造，捨棄了整合「水、土、林、氣」的理想，在人們的遺憾聲中迎向環境三大危機—空氣汙染、氣候變遷、生物多樣性喪失。揆諸現實，環境部恐怕難膺大局。

僅有八個條文的《環境部組織法》，以新設四個次級機關最受矚目：氣候變遷、資源循環、化學物質管理、環境管理。這個內容堪稱空洞的「組織架構」，如何落實最起碼的環境治理？需要新任首長賦予新的機關及業務新的內涵。

在台灣當前的政治環境下，環境法治頗有退縮的跡象。以《氣候變遷因應法》首波預告的「溫室氣體增量抵換辦法」、「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」及「溫室氣體自願減量專案管理辦法」三項子法草案為例，即充滿妥協與搪塞。

「增量抵換辦法」只及於「通過環評審查後，變更申請或重新審查，新增碳排達十％以上者」，這樣的安排，背離了《氣候變遷因應法》第廿四條之「事業新設或變更排放源達一定規模者，應依溫室氣體增量之一定比率進行抵換」意旨，僅以提出環評者為對象，限縮了增量抵換的範疇，能否符合需求已有疑慮。

更荒謬的是，草案第二條還規定，以天然氣為燃料者，不在此限，使天然氣豁免於增量抵換的範疇；連抵換都不需要的天然氣燃料，正如環保署一○五年公告天然氣發電免依《空汙法》處罰一樣 「碰到天然氣就轉彎」，毫無環境法治可言，形同另類溫室氣體洩漏。

「排放量盤查登錄及查驗管理辦法」重點為新增每年查驗機制與細化盤查報告。姑且不論之前為何怠於查驗，包含排碳與用電大戶之「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」於每年申報後，倘沒有《氣候變遷因應法》第卅四條之總量管制要求，或者是碳費遠高於減量成本，登錄查驗恐淪為虛設，對實質淨零效果有限。

「自願減量專案管理辦法」的定位更是曖昧，專案範圍不得包含「應繳納碳費排放源」與「應納入總量管制排放源」，意即實施者要有非常強的驅動力，願意從ＥＳＧ等角度投入。取得的自願減量額度，若無足額碳費或地板碳價支撐，亦無成本效益。

草案雖然提到可量測、可報告及可查驗，應具備外加性、保守性、永久性等原則，但更進一步的社會參與、公共性則未納入；這在草案劍指高度涉及土地利用、原住民傳統領域之林業類型專案，及林業署磨刀霍霍大賣森林碳匯的時刻，更顯得重要。

環境部成立在台灣能源結構屬於高碳的峰頂，外有碳邊境稅的競爭壓力，內有再生能源推動不力，衍生更多土地不正義、政黨利益與社會治安疑慮的挑戰；論者雖為新人事而喜，但有識者則擔憂不已。新人縱有滿腔熱血，恐亦孤掌難鳴、難撐大局；或許務實調適，是環境部能有的唯一救贖。