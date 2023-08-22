行人地獄議題正熱，民意壓力下，政府回應將朝工程、教育、監理、執法方向改善，特別是明年將優先改善六百處路口。由於道安議題牽涉面向錯綜複雜，對公務員而言又是個沒有掌聲的業務，只要公部門願意投入都應鼓勵支持；但筆者基於自身道安工作經驗，仍要提醒有關單位應盡速改革「駕駛風險管理制度」。

確實，路口安全工程改善誠屬必要，但光是每個直轄市設有紅綠燈運作的號誌化路口，就有二千七百至六千五百處，尚不包含非號誌化路口跟路段，規模之大可見一斑。而近年路口改善速度已逐步加快，改善後的路口確實也減少事故，但總事故件數跟傷亡人數卻不見明顯下降，顯示駕駛人習慣仍是不可迴避的關鍵因素，你我駕車上路都可能有肇事風險。

對照先進國家，我國的汽機車駕照取得方便快速又便宜，無怪乎被揶揄為「雞腿換駕照」，可想而知就是駕照本身並無法認證該名駕駛人能夠安全上路，甚至一照用終身，完全是偏離「專業執照」用意的鄉愿作法；甚至在路上「騎身分證」的無照駕駛只要不肇事，也很少被取締。

從數據可佐證，國人十八歲後取得駕照初期就是高事故風險族群，而中老年事故的無照比例又偏高，證實我們是用殘忍的「自然淘汰法」讓高風險駕駛與警覺性不夠高、甚至運氣不好的用路人，在日復一日的交通事故中「汰弱留強」，不像先進國家採用嚴格的駕駛管理與教育制度來降低事故風險，委實令人汗顏。

筆者旅居日本期間，親身體驗駕照取得之不易，以及周期性換照的嚴謹。無違規無事故的駕駛人可享有最長的效期與最簡便的講習；但只要違規受取締，換照時程立刻縮短，講習時數也拉長。萬一肇事，吊銷駕照的機率遠高於台灣，而「被吊照」甚至連帶工作飯碗難保，後果不堪設想；更不用說「無照駕車」本身就有刑事責任，不像台灣輕罰了事。「安全駕駛」四字所背負的責任不容輕忽。

一言以蔽之，「持有駕照代表具有正確且與時俱進的駕駛技能、用路觀念與風險認知」應是改革目標；無論汽車或者機車一律強制駕訓、路考，或是逐步導入換照講習制度，以確保一千五百萬張駕照持有人都能真正安全上路。

政府與民眾都要有相當覺悟，如此每年從三千人死亡到零死亡，才能看得到希望。