非核蔡跳票 道安能信賴？

或許因為發起「還路於民」大遊行的主辦單位「行人零死亡推動聯盟」，列出五大訴求，其中包括推動零死亡願景，所以副總統賴清德開出一張改善台灣道路安全的支票，喊出二○四○年達成「零死亡目標」。

蔡英文政府執政後推動二○二五年「非核家園」。隨著二○二五倒數計時，發展綠能替代核電轉眼跳票，「非核減煤」成了政治最大空頭支票。殷鑑不遠，賴副總統的二○四○年「零死亡目標」，會不會是天方夜譚？

馬路上熙熙攘攘的車潮與用路人，即便有高科技執法與嚴格的交通法規，只要一個不小心就會有人車傷亡，「零死亡目標」談何容易？

筆者認為，應落實每位駕駛百分之百遵守行車規範，尊重他人生命是最高道德原則。另外，行人也沒有為所欲為的平安豁免權。避免用路人傷亡，學校與家庭都應肩負指導的責任。