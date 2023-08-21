科技．人文聯合講座／淨零與寧靜

新冠疫情期間，全球的二氧化碳排放量顯著下降，氣候暖化稍微緩解。但隨著解封、世界回歸正常運作後，伴隨而來的卻是天災成為新常態，例如：野火肆虐夏威夷茂宜島、杜蘇芮颱風水淹紫禁城。人類因為過度開發大自然生態與環境，讓地球愈來愈熱，進而引起許多極端氣候的災難和死傷，更讓全世界付出巨大的慘痛代價，人心愈來愈不「寧靜」。

為因應全球氣候變遷所造成高風險衝擊，聯合國倡議各國應於二○三○年前，致力將全球溫室氣體排放量減半，並在二○五○年達到淨零目標，方可將全球溫升控制在攝氏一點五度以內，延緩天災的惡化。如今各國政府紛紛要求企業進行碳盤查與碳足跡計算，一時間「淨零」成為全球的顯學。

但為什麼聰明的人類會笨到毫無節制地破壞地球，進而重傷了自己呢？根本的原因可能是—長期追求外在物質與自利的「經濟系統」與「技術系統」，大幅取代了向內探尋人心與利他的「人文系統」與「社會系統」。面對所剩不多的時間，若再不及時控制與翻轉上述四大系統的優先順序與輕重緩急，人類終將面對更大的災難，甚至毀滅也不為過。

事實上，人類並非是地球的「主人」，充其量只是一群「管家」而已。換句話說，我們要做好盡忠職守的管家職分，有智慧地治理好這世界，切勿破壞自然生態平衡，人類才有機會繼續在這世界好好的生存與生活。所以疼惜和保護地球的最大受益者，其實是每一個人。反之，當人們因著自己的貪婪與慾望，而大肆開發經濟與開墾資源，我們就是怠忽職守的管家，終將遭到災難與苦果。

所以優先順序很重要，人類並非是世界的主人，過度鼓吹「人文主義」反造成對世界的傷害，進而威脅到你我每一個人。源自十六世紀義大利的文藝復興運動，打破傳統神權政治對人精神的桎梏、解放了人的思想，後來間接產生了十七世紀英國的工業革命。過去四百多年以來，隨著生產與技術的突破，推動了人文主義所主張的「人是生活的創造者和主人」，科學要為人生謀福利，教育應發展人的個性，全面把思想、感情、智慧都從傳統的神學束縛中解放出來。人類成為一切萬物的主宰。

《論語．季氏》記載：「君子有三畏：畏天命，畏大人，畏聖人之言。小人不知天命而不畏也，狎大人，侮聖人之言。」人文主義的精神並沒有錯，我們也不必要有宗教神權的約束；但「敬天愛人」是中國儒家的傳統價值，若沒有對天的敬畏，而將人的意志無限上綱，終將導致難以想像的災難。人類只是天與地的管家，人文主義有其盲點；當人類愈來愈信仰以「人文」為本、以「技術」為用來帶動「經濟」，之前務必要先關照「社會」與「生態」能否能被共善與共榮。

當地球永續成為全世界的最大公約數，如何讓人類的努力趕上地球的惡化，成為至關重要的一環。當各國政府與企業紛紛追求「淨零」之際，或許如何慢下來讓人心常保「寧靜」，才是根本解方。

（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）