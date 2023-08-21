道安問題應視為國安問題

「還路於民」大遊行，南部友人邀約因車禍導致家庭破碎者一起前往，向政府提出抗議。內人因車禍失憶，視覺神經受損，行動不便，婉謝參與，但亦期盼政府提出的政策能對症下藥。

交通單位統計，台灣每年車禍死傷數十萬人，超過現役軍人總數，國力就這樣無形的消失了，故交通安全應提升到國安問題處理。同時比照在媒體宣導防疫政策，呼籲遵守交通法規，並強化科技執法；整合街道路口、公家民間單位監視系統，讓用路人違規無所遁形；依法裁決罰緩，並即時送達在案，導正其行為。

回想當年駐守外島，道路沒有紅綠燈，任何車輛到達路口，很自然就停下察看左右來車；街道沒有斑馬線，行人過馬路不用跑步，任何車輛都會禮讓；戰地民眾從小就被教育遵守法規。如今環境變遷，道路路口裝有紅綠燈也畫上斑馬線，然交通違規與車禍卻增多，酒駕亦不少，交通管理要與時俱進施行教育。

以人為取向的交通建設，並整合公民營相關系統，但最終還是用路人要守法；就算交通安全規範、道安設計與管理有瑕疵，理論上也可達到零事故。若整體環境改變成人本文化後，那麼距離零事故就很近了。別為了選舉制訂法案來應付，否則行人地獄很快就會變為人間地獄。