聽新聞
test
0:00 / 0:00

道安問題應視為國安問題

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）

「還路於民」大遊行，南部友人邀約因車禍導致家庭破碎者一起前往，向政府提出抗議。內人因車禍失憶，視覺神經受損，行動不便，婉謝參與，但亦期盼政府提出的政策能對症下藥。

交通單位統計，台灣每年車禍死傷數十萬人，超過現役軍人總數，國力就這樣無形的消失了，故交通安全應提升到國安問題處理。同時比照在媒體宣導防疫政策，呼籲遵守交通法規，並強化科技執法；整合街道路口、公家民間單位監視系統，讓用路人違規無所遁形；依法裁決罰緩，並即時送達在案，導正其行為。

回想當年駐守外島，道路沒有紅綠燈，任何車輛到達路口，很自然就停下察看左右來車；街道沒有斑馬線，行人過馬路不用跑步，任何車輛都會禮讓；戰地民眾從小就被教育遵守法規。如今環境變遷，道路路口裝有紅綠燈也畫上斑馬線，然交通違規與車禍卻增多，酒駕亦不少，交通管理要與時俱進施行教育。

以人為取向的交通建設，並整合公民營相關系統，但最終還是用路人要守法；就算交通安全規範、道安設計與管理有瑕疵，理論上也可達到零事故。若整體環境改變成人本文化後，那麼距離零事故就很近了。別為了選舉制訂法案來應付，否則行人地獄很快就會變為人間地獄。

車禍

延伸閱讀

影／侯友宜淋雨參加還路於民遊行 高喊「死亡歸零」

影／砲轟政府治交通方法「傻斃了」 柯文哲：應更注重統計數字做好基礎工作

影／參加還路於民遊行被問要不要等侯友宜 郭台銘回四個字

「交安綱領」通過後行人慘死斑馬線 學者怒控政府失能失職

相關新聞

道安問題應視為國安問題

「還路於民」大遊行，南部友人邀約因車禍導致家庭破碎者一起前往，向政府提出抗議。內人因車禍失憶，視覺神經受損，行動不便，婉...

急就章的「道安基本法」

「行人零死亡推動聯盟」昨日冒雨舉行「還路於民」大遊行，四位有意參選總統者都上台說明相關政見。這次遊行有五大訴求，包括健全...

非核蔡跳票 道安能信賴？

或許因為發起「還路於民」大遊行的主辦單位「行人零死亡推動聯盟」，列出五大訴求，其中包括推動零死亡願景，所以副總統賴清德開...

科技．人文聯合講座／淨零與寧靜

新冠疫情期間，全球的二氧化碳排放量顯著下降，氣候暖化稍微緩解。但隨著解封、世界回歸正常運作後，伴隨而來的卻是天災成為新常...

大屋頂下／九二共識上演「空城計」（下） 賴演諸葛亮 侯演司馬懿

本文摘自作者新書《總統的脊梁：二○二四總統大選的兩岸視角》（遠見天下文化出版）

當年蔣公拒美原子彈 當今政治人物呢

描述原子彈之父的電影《奧本海默》熱映，史料也披露，一九五八年八二三砲戰期間距離核戰爭也只有一線之隔；原子彈改變了世界，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦