大屋頂下／九二共識上演「空城計」（下） 賴演諸葛亮 侯演司馬懿

本文摘自作者新書《總統的脊梁：二○二四總統大選的兩岸視角》（遠見天下文化出版）

因整理文脈，部分內容略有刪增。

（續昨日）這本是一場各方應當就兩岸政策攤牌的總統大選，但相關辯論卻只是悶燒，未見破底深入。所以，兩岸政策也有可能不會成為影響此次大選勝敗的主要因素。例如：

一、這是歷屆選舉中政策賄選最囂張無恥的一次大選。民進黨政府假借各種名目，以遠逾千億元的公帑大撒幣進行賄選買票。如補助私校大學學費每人每年三萬五千元、高中職學費全免、擴大房租及房貸補貼，甚至玩「成年禮金」的花樣。不一而足，尚不僅此。選舉年，明年起或回溯至今年七月起，對軍公教月薪、警察勤務加給、消防民防空勤加給、公立高教研究加給、義務役月薪、補助民間社工人員起薪等等，天女散花大加薪。這些標靶性的賄選性操作至少精確對準十五％以上的選票，割「侯」割到斷，即與兩岸政策無關。

二、邊緣議題的操作，也可能較兩岸政策更能影響投票。例如：新北市發生的「餵藥案」，其實與過去選舉民進黨操弄的錄音帶案、走路工案、兩顆子彈及王立強案，可謂皆是如出一轍、異曲同工。餵藥案因當局「蓋牌」而在一夕間爆發，最後雖證實是烏龍，但已造成侯友宜在起步階段的重傷，且社會的刻板印象也已形成，這也與兩岸政策無關。

三、選戰之所以叫做選戰，當然決定於雙方戰鬥力的高下。以前述九二共識的「戰鬥」來說，依我看來，賴清德並無一定守得住的道理，侯友宜也沒有一定攻不下的道理。

其實，九二共識的沿革有三個重要節點。一、過去，自二○○八至二○一六年，在「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」下，馬英九政府親美和中，在中美兩大之間取得平衡，兩岸交流兼顧進取與防衛，最後發展至「馬習會」的高度，可證九二共識是有用的。二、現在，自二○一六年至今，由於蔡政府否定「九二共識」，兩岸制度化協商全面停斷，竟致兵凶戰危，已使台灣淪為「全球最危險的地方」，這也可證沒有九二共識是凶險的。三、九二共識的「未來性」才是重中之重。二○二四年大選，其實就是在對於選後兩岸究竟是要化解「九二共識僵局」再創和平新局？或仍以「九二共識僵局」繼續相互仇恨敵對的抉擇。此一抉擇取決於藍綠雙方的政策說服力，亦即取決於各方的競選戰鬥力。

雙方攻防，國民黨必須有殊死一戰的決志與能力。但實情卻是，今日竟形成像是賴演城上撫琴諸葛亮、侯演城下狐疑司馬懿的「空城計」，甚至好像「九二共識」根本不是生死話題，真是不可思議。這就涉及雙方的戰鬥力，也已與「九二共識」的是非無關了。

何況，侯友宜團隊迄今除了在兩岸議題的操作出奇低劣，連「和平vs.戰爭」的主題都打得有氣無力，在其他議題至今也乏善可陳，皆是戰鬥力的問題。

尤其，以國民黨為主體的藍營迄至今年八月仍四分五裂，簡直已是顛覆人性的奇蹟，這也已與兩岸政策無關了。

必須思考的是，這次大選的勝敗，倘若不是判定在兩岸政策的是非對錯，而是決定於政策賄選、選舉權謀操作及選戰能量差異，這將是台灣的重大危機。

尤其，民進黨若因這類伎倆勝選，而竟解釋為其兩岸政策的成功，那更是自欺欺人了。細思極恐。

兩岸關係畢竟仍是台灣吉凶利害的主軸，這場大選不論是誰勝選執政，他都必須直面中國大陸。

以下試論此次大選結果，對未來兩岸關係的可能影響：

至本書截稿，賴清德尚未改變其「務實台獨和平保台論」，亦未調整其「堅決反對九二共識」的立場，且未複誦蔡英文「依據中華民國憲法處理兩岸事務」的論述。這是他對中共的攤牌。

如果賴清德當選，中共可能面臨兩種選擇。①中共吞了下去，亦即證實「務實台獨」可以「和平保台獨」，賴清德即使繼續否定九二共識也沒問題。②中共不接受「務實台獨」可以「和平保台獨」，仍堅持九二共識是兩岸關係和平發展的定海神針。

中共若選擇①，務實台獨在台灣的地位將更加鞏固，九二共識則更淪政治笑柄。但若中共選擇了②，則中共對民進黨或許只有一種對策：

亦即，逆向操作，強硬堅持不接受九二共識就沒有和平發展，將賴清德鎖死在「務實台獨」之中，而「務實台獨」在本質上是一種「內殺型台獨」，最終可能將台灣由政治自囚、政治內耗逼向政治自殺，猶如烏克蘭在戰前內部政治的「內殺型發展」路徑。在這種過程中，中共將以各種手段為「務實台獨」的自殺進行加工自殺，最後亦可能發動反台獨反分裂的戰爭。

也就是說，賴清德標榜以「否定九二共識」來抵拒中共，但實際的效果卻可能是中共反而將繼續以「堅持九二共識」來壓迫賴清德，使他在「務實台獨」中無法轉身。

因此，從中長程看，「務實台獨」究竟是「和平保台獨」的憑藉？或反而可能成為中共用以逼民進黨自陷「台獨囚徒」的困境，拖垮台灣、逼台灣走向自囚內耗自殺的武器？

中共可以用台獨來困死逼死台獨。這是賴清德及民進黨應當三思的課題。

至於若是侯友宜勝選，或許兩岸關係可能從「九二共識／一中各表／求同存異」重新出發。雙方應深刻記取過去八年的傷痛，療傷止痛，切莫重蹈覆轍。藍紅應當攤牌：「定錨中華民國／共構和平競合」。

尤其是北京。我深信，為化解四面楚歌的內外困局，此際正是中共最希望能維持中華民國的時候。中共常言，「平等協商／共議統一」，又口口聲聲期待台方提出「台灣方案」。然而，如果連「中華民國」或「一中各表」四個字都不准面對面提出，那是什麼「平等協商」？又能有什麼「台灣方案」？豈不是自欺欺人？

問題卻在，侯友宜若勝出，屆時敗選的民進黨將如何回應？

一、可以反省，知道「務實台獨」亦不可行，走向更加去獨化的兩岸論述。但此一可能性不大。二、變本加厲，回縮到更極端的台獨論述，以保全基本盤，各種所謂的「社運團體」亦大復活，再度上演「內殺型台獨／分贓型社運」的野台戲。這種可能性較大。

至於若是柯文哲一組當選，倘能對「九二共識如何定義」找到兩岸雙方皆能接受的解方，可能也就「頭過身就過」了。柯的兩岸政策迄今仍是填空題。