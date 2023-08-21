當年蔣公拒美原子彈 當今政治人物呢

描述原子彈之父的電影《奧本海默》熱映，史料也披露，一九五八年八二三砲戰期間距離核戰爭也只有一線之隔；原子彈改變了世界，也包括兩岸，兩岸今日的和平繁榮，實在不能說沒有幸運的成分。

楊渡先生《八二三炮戰：美中台的六大智謀》敘述了八二三砲戰的背景脈絡，交戰的是兩岸，牽扯的是世界。其實，美國在以原子彈空襲日本後，希望獨占這世界上威力最強的武器，對於當年正在研發原子彈的大陸，一直沒有放棄「先發制人」一舉摧毀大陸的核武研發能力。

在中共核子武器試爆成功之前，美國想以原子彈攻擊大陸，障礙不在軍事，而在政治與道德層面。與在日本投擲原子彈不同，只因為大陸研發核武就率先攻擊，不僅師出無名，也讓當時的中共老大哥蘇聯，取得核報復的藉口。

因此，當年最適合擔當這個「代理人」的，就是在台灣的中華民國。韓戰、台海戰爭、越戰，美國也都曾考慮以原子彈攻擊大陸，卻得不到先總統蔣公的認可。儘管「反攻大陸」是老蔣總統一生執念，但大陸人民也是中華民國人民，他當然不考慮「借用」原子彈危害大陸同胞。

在一九六三年，大陸成功試爆第一顆原子彈的前一年，蔣經國先生訪美爭取美方支持台灣「空投突擊隊去破壞大陸核設施」，這是近乎神風特攻隊有去無回的行動，兩蔣父子寧如此，也沒有選擇核子武器。

只有在八二三砲戰，共軍砲火猛烈，美國表示要突破大陸砲擊封鎖，或有動用核子武器的選擇。先總統蔣公初始動心，但知道要摧毀中共火砲陣地，至少也將死傷近百萬人後，也打消了這種念頭。

因此八二三砲戰若沒有後來的「單打雙不打」，或可能演變成核戰爭，台灣、沖繩也可能成為蘇聯核武報復的目標，接下來的歷史，就很難想像了。

因為核子武器能夠毀滅世界，反而矛盾地導致和平，但這需要國家領導人是理性的，是能自我克制的。搜尋「蔣介石反對美核襲大陸」，出現最多的是大陸網站，考量到北京對言論的管制，或許中國共產黨，是承了這份情。反之，如果當年蔣介石心念一轉，甘願充當美國的「代理人」，也許中共的核設施會被摧毀，大陸的某些城市居民生靈塗炭，但這只會造成兩岸同胞的永世不滅的仇恨，也引發美蘇互相的核報復，更是世界末日。

今天美國已無單向核威懾中共的能力，但蔣公不願傷害平民的理念，在歷史定位上必然有助兩岸關係的發展。反之亦然，如果「中國統一」是建立在武統（兩岸人民生靈塗炭）下，這算什麼豐功偉業呢？

一九七一年任職蘭德，因不滿政府隱瞞欺騙越戰實情，基於「捨我其誰」的良知將極機密資料送交紐時及華郵等媒體刊登的艾爾斯伯格（Daniel Ellsberg）今年三月（甫經診斷罹癌餘命以月為計）接受紐約時報專訪中證實了上述八二三砲戰危機時，美國建議台灣對大陸進行核打擊的事實。（令世人尊敬且難忘的艾爾斯伯格於六月十六日辭世，享耆壽九十二）

兩岸的和平基石，來自於中國人不打中國人的道德框架，否則美國考慮要借原子彈打大陸，蔣公有什麼好不答應？承認自己是「中國人」，台灣就有了「中國人一家親」的保護傘和共同創造良制的基石，也讓追求歷史定位的領導人（包括習總書記）做為謀畫國家統一重中之重的參考。

台灣正面臨「四腳督」的總統選舉；非理性卻自稱「務實的台獨工作者」的賴清德看似持盈保泰，而在野陣營的三位準候選人，目前仍然只顧個人的小局。鹿死誰手，誰在顧台灣的大局，中華民國的千秋萬世，人民終將看得清楚。

最後，臨近明年一月的選舉，筆者要問侯友宜、柯文哲、郭台銘及賴清德四位總統參選人以下相同的問題：

你是中國人，你認同良制一國嗎？