星期透視／賴「被低調」 自陷台獨名詞遊戲

這次賴清德過境美國滯留時間出奇的短，除了兩場僑宴幾乎沒其他活動，資深外交官稱「慘不忍睹」，媒體則多以時機敏感低調過境形容。民進黨高調炫耀對美關係從不計代價，蔡總統和美國眾院議長兩次會面，對台海風雲變色眉都不皺，什麼時候變了？另方面，賴出訪當天解放軍在東海演習；返國前夕大陸商務部宣布對台灣兩千五百餘項商品調查，警告台灣貿易障礙，ＥＣＦＡ前途堪慮，解放軍昨也宣布將在台灣周邊軍演。

七月十七日總統府宣布賴清德出訪，同一天亞洲華爾街日報引述美國官員說法，強調低調依例過境，不在華府停留；美國智庫學者也都表示賴不需到華府，可見副總統團隊希望前進華府人盡皆知，執政黨立委甚至預告重大突破。

為平息美方的疑賴，賴清德於美國慶次日在華爾街日報刊文，提出兩岸政策「四支柱」，其中強化非對稱戰力、加強民防、中共經濟具強制性、民主聯盟等，都是根據美方政策客製化，西方媒體以「對美交心」論之。七月十日，賴進一步宣稱，「進入白宮目標已經達成」，前進華府企圖明顯。在傳出美方要求澄清後，賴連續受訪，否定台獨金孫和台獨路徑等烙印，就是希望最後一刻美方態度有所轉圜。

賴團隊之所以出現妄想，並非偶然。二○一八年美國會通過台灣旅行法，允許台灣高層官員入境美國與官員會面，今年二月外交部吳釗燮部長順利突破限制抵達華府ＡＩＴ總部訪問，此一成功經驗，應該給予賴團隊更多想像，什麼原因導致事與願違？

總統府宣布賴出訪後，美國國務卿布林肯立即表達「依循慣例，中方無需藉故挑釁」，執政黨立委樂觀表示，美方高規格尊重，殊不知布要傳達的對象並非台北。果然，同一天中共外交部發言人稱，中方已就賴過境向美嚴正交涉；中國海事局宣布賴出訪當天，解放軍將在東海演習；中共駐美大使謝鋒批賴過境「是正向我們衝來的灰犀牛」；亞洲華爾街日報引述美官員說法，強調低調依例過境，不在華府停留。可見在賴提出進入白宮，到總統府發布出訪新聞的一周內，美中已協商確認依例、低調、不公開原則，賴在記者會稱行程低調是台美共同討論，欲蓋彌彰！

造成這次過境「被低調」的原因，在於賴國安團隊對國際局勢掌握不足。吳釗燮能打破慣例，那是因拜登在二月四日下令擊落中國氣球後，美國反中情緒高亢。二十日拜登祕訪烏克蘭，二十一日，吳釗燮和顧立雄抵達華府，翌日，王毅在俄烏戰事一周年之際訪問莫斯科。弔詭的是，蔡英文四月底過境美國和這次賴的過境相同，都提供了美中打開僵局的機會之窗。為了處理蔡過境，國務院副助卿華自強三月底訪中，接著在蔡啟程前一周，國安顧問蘇利文和王毅通話，五月三日，布林肯推出「負責任的管理」美中關係新政策，壓制台獨是重要一環，賴的宿命也就確定了！

台灣面對空前的國安與兩岸經貿危機，賴清德非但沒提出辦法，反兀自陷於台獨名詞遊戲，要想成為國家領導人，夠格嗎？（作者為文化大學國發大陸所講座教授）