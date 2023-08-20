當院長是交安總督導...

行政院上周四說：要研訂「道路交通安全基本法」，下會期通過立法院；要成立院級道安會報，院長親任召集人；二○三○年行人死亡數降卅％，不禮讓的駕駛要講習。三項承諾，夠具體，夠回應今天的遊行。但不全是正確政策，可行性有疑問。

基本法早該立了。目前交通管理最高階的法律是「道路交通管理處罰條例」，名為處罰，不重安全，不問人本！甚至不是法只是條例！顯示這麼多年政府朝野沒有重視過交通安全。如今，基本法要導入現代人權和生命至上的理念，勢必要打掉舊條例重煉完整法律。這不是條文彙編做加法，不是增訂人行道小工程，是打造道路交通安全的法治基礎，我們不該輕率把重大立法當作選前支票，勒令快速立法。

院長親自召集中央道安會報，又以全國行人死亡數下降作為業績，也很誇張。

行人交通距離不長，有高度地方性，生活性公共空間的設計和維護本該尊重地方政府。不論多劃徒步區和全行人時相路口，都屬於因地制宜的裁量，或基於創造特色的規劃，完全是地方自治範疇，不應該那麼強調中央統一規定。

這幾年行人死亡每年約兩百人，不到十人往生於轉彎車不禮讓。可是目前我們的宣傳和執法重心都在這一塊，日前加重的講習記點也視為亂世重罰。代表我們沒搞清楚交安真正的癥結，就揀看得見的部位，不斷重兵執法，高官督政，做給媒體看。

事實上，院長親身主持道安會報最該做，也唯有他能做的，就是跨部整合和支援地方：一是把街頭普設的治安攝影機整合聯防交通安全；二是動員國立大學交通系所師生協助地方政府調查規劃良善行人環境；三是支持各地方政府所提改善行人系統工程經費和交安教育經費。

其中，尤其治安攝影機最是關鍵！治安監視網遠比交通攝影機普遍且數位化，可大幅減輕警力外，更可以解析肇事原因、研定分期策略，是院長保衛交安的基本武器！但是這種跨部整合，善用科技的作法一直無法落實，原因竟然是警方監視器採購用途僅供治安，不准支援交安。近年來成千上萬的治安攝影機出現在街頭，卻眼睜睜看著交通死傷惡化。這是什麼大執法？那來的零死亡？（像八月七日文山區孕婦險遭車撞，要真正發生傷害，才可以調用警方監視畫面？）

要破除行政單位門戶之見，要挺住民意代表限制執法能量的壓力，唯有靠最高行政首長的決心。院長！敬請頒布這第一道命令跨部合作交安即國安。告訴凱道的遊行隊伍：「讓科技的眼睛結合你們的眼睛，一同來監督交安的決心！」