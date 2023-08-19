不參選 郭才可能成為魯仲連

郭台銘出招，邀約侯友宜、柯文哲「喝咖啡」，盼三人談合作。雖郭說不分誰是老大，但明眼人一看便知這是郭搭的戲台，主角當然是郭，想成為「共主」。

侯未正面回應「喝咖啡」，反而說過去多次遭閉門羹，見郭一面都難，談合作又豈容易？柯文哲不也多次領教過郭台銘的擺道招數，心裡當然也明白不能不小心郭的邀約。

數個月以來，郭台銘與國民黨地方派系結合造勢，對黨中央與侯的聲聲呼喚置若罔聞，儼然是打著藍旗反藍旗，許多藍營支持者對郭的絕情感到心冷。而柯文哲宣布參選到底，沒有郭柯合，不也斷了與郭合作的可能？此時邀約共喝咖啡，怕只是郭自打如意算盤！

無論郭台銘要不要選，即便是賴侯柯三腳督，賴清德穩操勝算。只是大家都知道，若不下架民進黨，汙濁政風將每況愈下，兩岸關係將走向死胡同，國家的未來都將被民進黨玩完。要下架民進黨，非綠陣營就得要整合徹底，才有扳倒民進黨的可能。

郭台銘如真有意促成非綠陣營團結，就不要自創什麼主流民意大聯盟，而是宣布不參選，如此方得以公正超然態度成為整合非綠陣營的魯仲連。

魯仲連的角色，絕對不能是侯柯郭等有意參選的任一方，一定要有客觀立場、好的社會形象、不糾葛個人私利且得到各方一致信任才行。整合非一兩天能成事，也絕非侯柯郭講好就可，一定要有充分的理由說明彼此信念一致，得到多數選民認同才有可能達成最後的目的。時間不等人，非綠陣營欲談整合，莫再讓時間流逝。