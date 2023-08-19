聽新聞
test
0:00 / 0:00

不參選 郭才可能成為魯仲連

聯合報／ 蕭思源／自由業（苗栗市）

郭台銘出招，邀約侯友宜、柯文哲「喝咖啡」，盼三人談合作。雖郭說不分誰是老大，但明眼人一看便知這是郭搭的戲台，主角當然是郭，想成為「共主」。

侯未正面回應「喝咖啡」，反而說過去多次遭閉門羹，見郭一面都難，談合作又豈容易？柯文哲不也多次領教過郭台銘的擺道招數，心裡當然也明白不能不小心郭的邀約。

數個月以來，郭台銘與國民黨地方派系結合造勢，對黨中央與侯的聲聲呼喚置若罔聞，儼然是打著藍旗反藍旗，許多藍營支持者對郭的絕情感到心冷。而柯文哲宣布參選到底，沒有郭柯合，不也斷了與郭合作的可能？此時邀約共喝咖啡，怕只是郭自打如意算盤！

無論郭台銘要不要選，即便是賴侯柯三腳督，賴清德穩操勝算。只是大家都知道，若不下架民進黨，汙濁政風將每況愈下，兩岸關係將走向死胡同，國家的未來都將被民進黨玩完。要下架民進黨，非綠陣營就得要整合徹底，才有扳倒民進黨的可能。

郭台銘如真有意促成非綠陣營團結，就不要自創什麼主流民意大聯盟，而是宣布不參選，如此方得以公正超然態度成為整合非綠陣營的魯仲連。

魯仲連的角色，絕對不能是侯柯郭等有意參選的任一方，一定要有客觀立場、好的社會形象、不糾葛個人私利且得到各方一致信任才行。整合非一兩天能成事，也絕非侯柯郭講好就可，一定要有充分的理由說明彼此信念一致，得到多數選民認同才有可能達成最後的目的。時間不等人，非綠陣營欲談整合，莫再讓時間流逝。

國民 大聯盟

延伸閱讀

籃球／瓊斯盃中華藍對中華白 郭台銘到場看球

郭台銘媽媽能在台灣打到BNT新疫苗？莊人祥談採購條件

終於敲定！郭台銘將出席「還路於民大遊行」 侯友宜、柯文哲也到場

與「大聯盟」雷同？郭台銘找侯友宜、柯文哲喝咖啡 朱立倫說話了

相關新聞

私校轉型 機會稍縱即逝

去年此時，大學分發入學放榜一片慘綠，一萬四的缺額遍布全台五十一所公私立大學，滿目瘡痍讓高教界脫窗。今年又放榜了，只有廿九...

竹苗區會考 應改採積分制

竹苗區國中升學目前採取三級分制，家長與部分民代建議改採取積分制，兩制各有利弊，然而升學制度應該從育才和公平兩方向思考，才...

我的一票，要給教育希望

拜讀名人堂「我的一票，只投給教育。」心有戚戚焉！總統選舉將至，目前參選人都少碰觸教育問題；有者，只提出減免學費、補助創業...

陸經濟惡化 燒向國際

近年世界經濟陸續遭受重大衝擊，包括新冠疫情和烏俄戰爭爆發。雖然新冠危機逐漸平息，但烏俄戰爭引發的歷史性通膨壓力仍在滲透。

綠能與碳權交易 需反壟斷配套

因應全球邁向淨零碳排放的目標趨勢，本月初國內正式成立「碳權交易所」，象徵著台灣進入國際碳權市場的重要里程碑。如此碳權交易...

南投、高雄見證政治治水惡果

我長期住高雄，對這次高雄淹大水有深刻體悟，尤其高雄前瞻水環境預算拿了近八十億元，是南投縣十倍，陳建仁院長也呼籲地方超前部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦