南投、高雄見證政治治水惡果

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

我長期住高雄，對這次高雄淹大水有深刻體悟，尤其高雄前瞻水環境預算拿了近八十億元，是南投縣十倍，陳建仁院長也呼籲地方超前部署，居然還是大淹水，原因就更值得思考。

這次淹大水或許是因為雨量集中所導致，不過行政院副院長鄭文燦第一時間就出來緩頰，政治性的語言並沒有讓民眾更舒坦，反而感到奇怪，因為這與之前南投大雨災時的言論截然不同，且更凸顯中央照顧高雄過多、實際上民眾卻還是無法受惠。

我當然樂見中央資源大量挹注高雄，但這麼多的錢卻衍生出這麼大的淹水，民眾的內心是充滿疑惑的，就像之前陳菊市長大量舉債進行建設，卻讓高雄在六都的排名不斷向下，負債則不斷提升，原因確實更值得深究。

治水是極其複雜的專業，也不是一朝一夕的工作，需要長期投入，甚至需要縣市間合作與部會的整合，只是我們在高雄與南投的水患中看到的政治治水樣貌，這絕對是國家治水工程的大忌，如果不改變，恐怕只會讓各地區的水患繼續出現。

選舉時，很多人都會提到韌性城市的概念，但往往在選舉過後，這樣的概念就被擱置一旁，因為政治正確變成唯一選擇，這是我們最不願見到的結果。這次南投與高雄的水患，再度見證了政治治水的後遺症，如果真正關心國家未來，政府應該放下政治成見，展現專業治水的態度。

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