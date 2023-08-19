綠能與碳權交易 需反壟斷配套

因應全球邁向淨零碳排放的目標趨勢，本月初國內正式成立「碳權交易所」，象徵著台灣進入國際碳權市場的重要里程碑。如此碳權交易的概念，意味著生產者必須對其耗費資源與環境破壞付出代價，藉由購買碳權以修補環境及創造永續經營條件。

碳權市場的管制模式，可能由政府設定排放總量與減碳目標，每年核發排放配額，倘若生產者超過排放配額，即須向其他生產者購買碳權以抵銷。此外，政府對超過一定排放量之生產者也要課徵碳費，達到兩者互補的碳排放管理效果。只是，不論生產者購買碳權或繳交碳費，勢必增加生產成本，甚至有引發生產者妨礙市場公平競爭疑慮。

日本政府引進碳權交易制度，同時防範生產者可能實施壟斷市場行為，日本公平會因此在今年三月卅一日訂頒「有關事業活動因應實現綠色社會之獨占禁止法指針」，揭示如下有妨礙市場公平競爭之行為類型：一、使用減少碳排放量的新型技術，共同決定廢棄生產設備。二、購買碳權增加生產成本，共同決定調漲商品價格以轉嫁給消費者負擔。三、協議達成一定減少碳排放量，共同決定商品價格或限制使用技術設備。四、假借達成減少碳排放量目標，利用交易優勢地位，強迫交易相對人負擔減碳成本費用等不合理條件。五、減碳相關市場之企業結合，若為競爭同業水平型結合，不得有實質限制市場競爭效果；若為上下游供需業者垂直型結合，不得有封鎖市場通路效果。

值得注意的是，政府近年強力推動綠能政策，藉以配合淨零碳排放的環保目標。不過，綠能發電成本高昂，是否因此成為台電公司高買低賣綠能電力之經營虧損源由，引起輿論質疑。於此同時，坊間傳出有前立委兼任十八家綠能資源公司代表人情事，不免讓人關心有無壟斷綠能市場的疑慮。依據公平法第十一條至第十三條規定，該等綠能公司透過交叉持股及董事代表人兼任，若能相互控制業務經營或人事任免，且其合計市占率或銷售金額達到一定門檻標準，即應向公平會申請結合許可；公平會衡量其結合促進整體經濟利益大於限制競爭之不利益，始得許可其結合。

配合世界潮流，政府建立碳權交易制度及推動綠能資源政策，有益於實現淨零排放家園的目標，應予肯定；但亦應避免影響工業發展，同時兼顧市場公平競爭機制。他山之石可以攻錯，我國公平會應該仿效日本制定實現綠能社會的公平法適用指針，密切觀察綠能市場有無存在壟斷行為。