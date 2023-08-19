陸經濟惡化 燒向國際

近年世界經濟陸續遭受重大衝擊，包括新冠疫情和烏俄戰爭爆發。雖然新冠危機逐漸平息，但烏俄戰爭引發的歷史性通膨壓力仍在滲透。

各國為了應對新冠和通膨所推行的大規模金融緊縮政策，將對全球經濟造成何種影響，仍難以預測。自雷曼危機以來，以及新冠危機後的金融寬鬆政策，導致房地產和金融市場出現價格過度上揚。以雷曼危機為參照，過去十五年積壓的壓力逐步釋放，可能對經濟和金融帶來重大衝擊，這已成趨勢。

我們可以特別關注中國和美國的經濟現狀。中國人口增長率下降，導致經濟成長率大幅減緩。中國未來的增長受限，需求抑制可能引發供應過剩，並導致「雙重通縮」，加劇物價和房地產價格下跌的風險，甚至陷入類似日本經濟泡沫破裂後的長期低迷。

九○年代日本經濟低迷和銀行危機，對日本是個歷史性的轉折點，但其對全球影響相對有限。然而，曾於二○二一年十二月發生美元債券違約，次年三月停止股票交易，現正獲得廣東省政府支持進行重整的中國房地產龍頭恒大集團，於八月十七日向紐約曼哈頓區聯邦破產法院提出第十五條破產保護的聲請，顯示出中國房地產市場再度陷入困境，與金融問題、經濟不景氣等相互交錯的惡化形勢，已經擴散至國際層面。

可預見的，中國政府將致力積極穩定經濟、房地產市場、金融機構與金融市場，故中國經濟可能不會急遽惡化。然而，面對人口減少、中美對立等不利因素，中國恢復傳統增長的可能性較低，或將進入較長期低迷。

相較於日本，中國經濟規模較大的低迷，可能對亞洲國家和其他國家經濟造成負面影響，但不致引發全球經濟危機。此為「慢性狀況」的調整，似非「沉默危機」。中美的經濟摩擦可能加劇，可能進一步加速兩國經濟衰退。儘管難以避免兩國經歷經濟調整，但為避免經濟陷於對立，仍至關重要。美國可能為贏得選民支持，在總統選舉中對中國加強政治對抗，但我們期待兩國共同努力，防止經濟關係惡化。

在全球政經風暴的背景下，我們亦需探討作為區域經濟體的台灣，是否會面臨類似的考驗。鑒於台灣與日本對中美貿易的緊密連結，可借鏡日本經驗，積極思考如何更有效應對潛在的經濟變動，推動經濟結構調整，提升競爭力，確保台灣在未來的國際經濟環境中保持穩健且強勁的發展。此外，台日能夠攜手合作，分享經驗，共同面對全球政經動蕩所帶來的挑戰，為實現更加繁榮的未來共同努力。

總之，面對全球政經風暴，中美兩國的「沉默危機」以及台灣等地區經濟體的挑戰，必須保持警惕，積極作為，制定適當的政策和措施，以確保經濟的持續發展和繁榮。只有通過合作和協調，才能夠克服困難，實現更加穩定、可持續的經濟增長。