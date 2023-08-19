我的一票，要給教育希望

拜讀名人堂「我的一票，只投給教育。」心有戚戚焉！總統選舉將至，目前參選人都少碰觸教育問題；有者，只提出減免學費、補助創業等利多，嚴格講起來，那是變相賄選，不足鼓勵；教育問題千頭萬緒，只能期待賢者從最根本著手。

網路有一則貼文：「很多學校喜歡拉一條紅布條或用跑馬燈昭告世人，學校升學率有多高？考上名校有多少人？」好像教育唯一值得向外界炫耀的是升學率，把教育導向販賣知識的學店，與「師者，傳道、授業、解惑也」的功能相去甚遠。

教育工作者被忽視、甚至被歧視。常常聽到「那個當老師的」時，心裡會起疙瘩。學校好比廟堂，老師像廟裡的眾神，信徒到廟裡來無不祈求神明護祐，師生關係就是這樣：神愛信徒，信徒愛神。曾幾何時，是誰讓老師跌落神壇？一旦神明不再是信徒心中的崇拜者，請問信徒還會虔誠吃齋念佛嗎？學生還願意接受老師的諄諄教誨嗎？

教育是形塑人格的工程師，不能像建築師，樓起樓塌都在瞬間完成；不能像醫生，很快醫好病人的病痛；不能像研磨咖啡，不消多時，香噴噴的一杯擺在眼前；它像種樹，需要時間等待，才能蔚成天樹；更像製作醬油，黃豆需要淘洗、日曬、裝甕、發酵等過程，才能聞到芬芳氣味，無法立竿見影，卻是安定社會、富強國力的基礎。

未來的總統若能好好關心教育問題，給學校構築希望與願景，給老師多些教學空間，讓各界人才盡出，這樣教育就不會只剩下紅榜上的那些人，才有前途。