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竹苗區會考 應改採積分制

聯合報／ 陳啟濃／國中校長（投縣水里）

竹苗區國中升學目前採取三級分制，家長與部分民代建議改採取積分制，兩制各有利弊，然而升學制度應該從育才和公平兩方向思考，才能規畫出有利學生適性教育與培育社會人才的教育目標。

竹苗區三級分制強調學生課業能力要均衡發展並達到一定標準，才有利選擇學校。這樣其實是兩頭空，因為要考Ａ，必然只會注重考試科目，其他藝術、科技與綜合領域的學習，就不必多費時間投入；能考出五Ａ的學生，所謂的均衡學習往往只限於「國英數社自」。

一○八課綱的適性教育宣導常用鳥跟魚做比喻，有的孩子像魚習慣水裡游，有的孩子像鳥能在天上飛，要求魚能飛上天，跟要求鳥能在水裡游，都一樣的殘酷。不是每個孩子都能考五Ａ，應該也要讓其他孩子有機會得到發展。若按目前竹苗區的三級分制，這些孩子應該就無法進入竹中、竹女，甚至失去選擇優質社區高中的機會。

既然還是要考試入學，要比分數就應該比個徹底才公平，積分制比起級分制應比較公平。況且社會將來需要各方面的優異人才，而不是只會考試的通才，積分制更能讓某方面能力特別好的學生有出頭的機會。

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