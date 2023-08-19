私校轉型 機會稍縱即逝

去年此時，大學分發入學放榜一片慘綠，一萬四的缺額遍布全台五十一所公私立大學，滿目瘡痍讓高教界脫窗。今年又放榜了，只有廿九校沒招滿，缺額少了一大半，滿招的私校喜氣洋洋貼紅榜登廣告。兩年來如洗三溫暖，大冷大熱。一度被去年亂流打趴，今年站起來的學校終於鬆了口氣；再度跟不上的只能請大家別擔心，學校財務穩健，會繼續努力…。

去年分科測驗第一年上路，考招制度讓考生七上八下，參加分科的人數驟減，卻造成了低分高就，這讓今年大批考生躍躍欲試，分科入學忽然又搶破頭。大學品牌戰劍拔弩張且高下立見，院系更明顯跟著就業市場，工學院開紅盤，人文社科少人愛。

可見，教育政策引導了半天的適性揚才、素養導向、學習歷程檔案…全然不敵「品牌」與「市場」。學測和分科測驗有能力考高分的人選擇性寬闊，學校院系有得挑，愛好興趣當然派得上用場；考試失利、學習歷程也難補分數缺口者，心之所向也只好先擺一邊，學校品牌畢竟重要得多。

分數和考試引導一切，短期內不會改變，對大學無疑是殘酷挑戰。考生選校大過選系，品牌競爭力更直接的反應在招生率上，缺額非常真實的告訴每個學校和院系：在「顧客」眼中，你就是備胎！

接受現實固然痛苦，但沒有現實感就會跟著失去方向感。大學過多，考生人數跟不上，退場或併校遲早要發生，如果連續兩、三年都缺額多多，對品牌力是很大的傷害，每一年的考生都在參酌去年各校的招生率和註冊率，來決定選擇順序，落後愈久的學校，反轉的機會愈少。

唯一的機會在於改變的決心。放榜後，幾家缺額偏多的私校的回應幾乎都是「財務穩定健全，家長不用擔心，我們會持續努力為國家育才」，看似說了什麼，其實只是說給自己聽，各界更想知道學校如何面對少子化帶來的高壓，有哪些積極的作為。

這就是既無現實感又沒方向感的極致表現。學校的掌舵者要想的是，當招生缺額讓收入大減，各種必然成本又很難縮水，負荷沉重的大船要往哪個方向轉，怎麼體檢船身的結構與強度，才能順向航行，為品牌創造新的獨特優勢。這項挑戰非常嚴峻，而冷酷的時間從不等人。是乘風破浪或被巨浪吞噬，只在掌舵者的一念之間，且機會稍縱即逝。