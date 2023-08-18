還路於民 參選人怎接招

將於二十日在凱道由行人零死亡推動聯盟舉辦的「還路於民」活動，是本人有記憶以來，台灣第一次以行人路權為訴求的遊行。遊行前夕，行政院昨天則通過「行人交通安全政策綱領」，提出道路交通安全基本法草案，鎖定全台六百個危險路口改善，目標二○三○年交通事故能下降百分之卅。

過往小眾關注的議題能躍上主流民意，代表台灣的第三部門旺盛的活力，積極發揮監督政府的力量；同時也感慨卑微的台灣行人，廿一世紀竟還在爭取基本的行人路權，台灣的交通設計和行人路權，落後於先進國家已達數十年之久。

行人零死亡推動聯盟以工程、教育和執法「3E」為基礎，提出健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法治和台灣零死亡願景等五大訴求，同時也直接標註該項訴求的權管單位，包括行政院、立法院、交通部、營建署以及縣市首長，表示這是一個跨黨派、跨層級且需要大量協同作業的訴求。在此本人以街道設計為主軸，也提出五項建議：

一、確認行人優先：觀念要先改變，行為才會跟著改變。街道設計應該優先考量最為脆弱的行人、輪椅族、推嬰兒車者等，其次是自行車騎士和搭乘公共運輸者，再來是卸貨貨車或攤販等提供城市服務者，最後才考量私人運具汽機車。惟有先確認此階層性，台灣才能走向人本交通。

二、建立街道層級和標準化設計規範：目前「市區道路及附屬工程設計標準」僅規範最低標準安全準則，偏重道路工程而非人本交通規畫設計，且「都市人本交通規畫手冊」無強制效力。街道設計應區別各種街道的定位並予以差異化，包括步行和綠帶寬度、街道家具、公用設施等，建立更為細緻的街道設計標準，做為地方政府街道設計的依循準則。

三、科學化分析及重新規畫街道，並納入利害關係人意見：在街道分析的過程應該重視「科學和事實」，減少「直覺和常識」，同時納入利害關係人的意見，共同制訂願景和方案。而在街道重新設計後，也要作使用後影響評估，做為未來更新政策的依據。

四、街道設計納入都市計畫通盤檢討重點之一：目前都市計畫通盤檢討的重點在於土地使用分區的調整，但都市計畫法第十五條和第廿二條明定，主要計畫和細部計畫須各自表明主要道路和道路系統。應避免地方政府不同部門各自規畫其權屬範圍，缺少統籌協調。

五、停止步行空間私有化，設置實體人行道：台灣的步行環境由大量私有空間組成，如建物的騎樓和社區的開放空間，這些空間往往公私難分，在缺少管理取締下，違法占用問題嚴重。設置連續性的無遮簷人行道是政府責無旁貸的工作。期此，騎樓若無法有效管理並提供良好的步行環境，地方政府可檢討是否仍有設置的必要性。

環境心理學已證實空間會影響人的心理和行為模式，所以台灣的行人地獄不只每年造成大量的交通事故死傷，騎樓、人行道和馬路旁隨意停放的汽機車、盆栽、招牌等，也讓台灣人養成不守法和做事不嚴謹的民族性。二○二四總統和立委選舉將至，想問總統和立委參選人以及各個地方首長，你們打算怎麼接招？繼續因循苟且以「台灣民情不同，不能直接移植國外經驗」，還是願意背負商家、民意代表的壓力，堅持做對的事情，讓台灣擺脫行人地獄的臭名呢？