備戰絕非台灣唯一選擇

媒體報導，日前軍方試射代號「雄昇」次音速攻陸巡弋飛彈成功，據推測該彈體的最大射程約在六百公里，增程型為一千兩百公里，對於軍方源頭打擊的能力應可提升；只是台灣面對兩岸關係，若只強調備戰而忽略謀和，刻意賦予攻陸飛彈過高期待，恐非務實之舉。

首先，從兩岸整體的力量來說，中國大陸面積超過九百六十萬平方公里，即使台灣軍方將距離台灣六百公里內的大陸軍事設施計算在內，仍舊無法輕易摧毀甚至阻滯大陸軍方的對台行動，畢竟中國大陸地大物博，戰時搭建臨時的軍事設施可說是相對輕鬆，這時縱然台灣軍方具備數百枚攻陸巡弋飛彈，仍無法對大陸形成壓倒性的嚇阻。

其次，攻陸巡弋飛彈的彈頭，其設計仍以傳統的高爆彈為主，並非以裝設具有毀滅性打擊的核彈頭（台灣也無此能力），因此一枚傳統的攻陸巡弋飛彈，在想定的台海戰場環境中仍只能扮演干擾、拖延大陸軍方的行動，無法對陸方構成結構性的摧毀與破壞。

第三，以台灣的國防預算額度來論，目前最多生產數百枚的攻陸巡弋飛彈，但對比大陸軍方的彈道／巡弋飛彈，其數量早已超過千枚，配合大陸自製的北斗衛星系統，能事前掌握台灣軍方的動態與部署，戰時給予台灣精準打擊。

坦白說，軍方擁有攻陸型巡弋飛彈固然增加台灣的攻擊能力，但仍舊無法改變台海失衡的軍力，況且政府與其要求軍方備戰，不如想發設法先彌補軍方長期的缺額、訓練時數不足、訓練場地的增建等問題，這才是政府應努力的目標。

備戰絕非台灣面對兩岸問題的唯一選擇，避戰與謀和才是長久之計，更是福國利民的德政！