沒有路徑 台獨始終就是一場騙局

民進黨總統參選人賴清德接受國際媒體訪問時稱：「台灣並無所謂的獨立路徑。」這句話由自稱是務實台獨工作者的「台獨金孫」賴清德口中說出，正印證了民進黨的台灣獨立，從頭到尾就是一場騙局。

台獨的精神領袖史明曾說，「不愛錢、不愛名、敢犧牲、敢失敗、敢受委屈，這是台灣獨立革命者應有的五大鍛鍊目標。」對照今日的台派「既愛錢、又愛名、怕犧牲、怕失敗、怕受委屈」，實在是極其諷刺。

猶記得二○一八年東奧正名公投時，運動員郭婞淳因為顧及選手參加奧運的權利，因而在公投失敗後表示「放心」，結果竟遭綠營網友與台派覺青鋪天蓋地的攻擊，用無腦制式的「滾回中國」、「中國台北之光啦」這類政治口水極盡能事的羞辱。

三年後，郭婞淳在二○二一年的東京奧運上大放異彩，為中華民國爭得了第一面金牌，一夕之間，郭又成了所有的政治人物爭相蹭金的「台灣之光」。對照郭在短短兩三年前是如何被那些「恪守本土價值的台派人士」糟蹋羞辱，這些人的台灣價值是何等的「廉價、雙標、噁爛、扭曲」！

因此，台派側翼與信眾在面對賴清德「等同放棄台灣獨立」的公開發言時集體噤聲，一點也不會令人感到意外！追求「權力與金錢」可謂台獨運動的本質，一旦權力與金錢的路徑改變，台獨工作者當然也要見風轉舵。換言之，台獨與台奸往往只是一線之隔，榮華富貴在哪裡，革命的情操就在哪裡。

君不見，現在的台獨騙子狠起來連路都會拆！從前民進黨的台獨是在公車站牌等高鐵，雖然永遠不會來，但是總還有個站牌與看得到的道路可以等。如今，「台獨金孫」賴清德的台獨是乾脆連車站跟道路都一起拆掉了！你說這樣的騙子，是不是讓那些找不到台灣獨立路徑的台獨孤兒們又愛又恨呢？