民調贏柯趕賴 侯回溫有據

侯友宜民調能「贏柯趕賴」，應是個人硬漢揭弊特質日漸凸顯，以及國民黨小雞們整合的力量日漸回溫，加以訪日行所強調的台海安定、台灣安全、日本安心三安主張大獲好評，也讓不少民眾覺得侯是個能心繫黎民百姓生活和國家未來生存的高格局領導人。

對比之下，賴清德過去自稱是務實的台獨工作者，「台獨金孫」封號響徹雲霄，如今為了逐鹿大位，就亟欲淡化台獨色彩，更稱台獨沒有路徑，以今日之我打臉昨日之我，詭辯的政治話術令人嘆為觀止，目的只是要迎合美國，去除「疑賴論」的不信任感，這種有如川劇變臉的方式破綻百出。如果台獨真的沒有路徑，身兼民進黨主席的賴清德應該廢掉台獨黨綱才能讓選民相信，難怪侯友宜會強力批判賴清德不但有台獨路徑，也有台獨地圖，還有台獨ＧＰＳ導航。

賴清德的民調未大幅度領先，無非是其奉行「蔡規賴隨」，不敢走出蔡英文精心建造的「仇中」高牆，面對兩岸「兵凶戰危」的險峻情勢，做不出任何改變的機會，當然會失去中間和經濟選民的想望；年輕族群會覺得賴清德守舊和無法創新，走不出蔡英文的路線與框架，吸引力與號召力自然無法滿足。

柯文哲的直白風格雖受年輕人喜愛，但過往在北市施政的北流工程款爭議、人事動盪，以及近期的太監說、仇女論、高虹安案等失言和司法追訟發酵，都讓其聲勢下墜。柯Ｐ一人撐全黨，路途顛簸難行，不僅有郭台銘虎視眈眈，更有民進黨不斷出招。如今國民黨小雞與侯友宜關係回溫，加以侯友宜誓言追擊民進黨執政弊案策略打動人心，其宣示的國安與和平路線讓人有安全感和可信任度，兩相對照，柯的亂槍打鳥策略終究是短期效應，無法激起長期漣漪，所以柯民調下跌不令人意外。

至於侯友宜，則已逐漸找回個人自信和與國民黨小雞們互動的節奏，雖然郭台銘頻頻跟地方派系示好，但最新一份民調顯示，有百分之四十五點九不贊成郭台銘獨立參選，未來縱使郭連署成功決定投入選戰，在藍綠白三黨夾殺下只怕會被邊緣化，想挖藍軍牆角也可能討不到便宜，因為國民黨整合力道已強化，侯友宜的整體發言愈來愈能抓住議題、創造主導權。

未來，侯如果能繼續高聲量的追弊，以及八二三金門行發表和平談話，能延續先前訪日所主張之三安風格，凸顯追求和平的可貴與尋求兩岸對話的正軌機制之價值，讓人民相信明年大選後會有不一樣的情勢，兩岸人民可以快樂往返旅行、旅行業和觀光業可以復甦與回溫，那麼，以民為本的路線，必然會讓多數民意靠攏。