善用關渡平原 使北市脫胎換骨

台北市是台灣的政經中心，經過五十年的經濟發展與人口匯集，早已使台北市之民用及商用建築用地過度開發，目前可說擁擠不堪，已無什麼可供政府推展都市計畫的空間。這就是歷任市長對社會住宅、都市更新的推動，力不從心最主要的原因。想要換鳥必先騰籠，只是如何騰籠，或空籠子何處可得，才是問題。

新加坡建國之初，擁擠港區及市中心地帶街道彎曲狹窄，超齡店屋更是疊層架屋雜亂無章，市郊的貧民窟則充斥著風吹將傾的鋅板屋、亞達屋，一幅破落戶的景象。李光耀政府建國肇始勵精圖治，為要改變新加坡的都市景觀及整體形貌，就先在本島的外圍山地上興建公共建屋，將在市中心的居民整體移出，然後將傳統聚落型舊建築完全鏟除，騰出空間進行整體區域規畫、整建碼頭、開闢商區、道路、住宅、公園等，才使新加坡有今日現代化花園都市的景象，人人稱羨。

日昨見報討論「關渡平原開發計畫」再現，打開地圖一看，在台北市一點三四萬公頃、壅擠的都市開發區之左邊角上，出現了一塊四七○公頃的關渡洲美平原，它是片農業區，地目完整易於徵收重整，這真是台北市脫胎換骨的最後機會。

台北市政府千萬不能錯過，應學學新加坡的騰籠換鳥之計，整體徵收後，好好利用關渡平原這塊寶貴的「空籠」，有計畫的興建「只租不賣的社會住宅」，作為都更、區域重建的居民之過渡居所；居民安置後騰出的空間即可迅速進行都更重劃，如此台北市容景觀皆可為之一新。

整個僵住的台北市區，在都市更新、社會住宅、公園、交通、社子島的開發都因有了這塊迴旋空間而容易推動了，諸多美好計畫可以逐一實現。台北市要進步就必須保留這麼一塊迴旋空間，假以時日，台北市終將有機會進入世界級美麗都市之列。

可能有人會說在四七○公頃土地建「只租不賣的社會住宅」是阻人財路，茲事體大、沒那麼容易；事在人為，事情只要想做就有方法。千萬不可把關渡這塊寶地像往日一樣，以最省事的做法在地目變更、土地重劃後，一塊塊出售用來增加市府的短期收益，那台北市就將永遠「維持現狀」了。台北市能否成為一個現代化的花園都市，在此一擇，不可不慎。