解健保困境 醫療取之社會用之社會

人類歷史數千年，各地時不時就有動亂或革命，最重要因素，顯然都與「資源」有關。包括整體國力不足，一般常以國內生產總額（GDP）偏低等指標來表示；或者資源分配不均，亦即「貧富差距」太大等。上述名詞雖是國家層級議題，但將其原則運用到生活面向，例如「醫療」，也有一番可以討論的空間。

健保在台灣已實施了廿八年，涵蓋率幾近完滿，讓絕大多數的人都「生得起」絕大多數的病；對於民眾照顧的「分配」，若說已將「貧富差距」縮到最小，並不為過。然而，隨著人口老化、醫療需求增多、科技進步、品質期待提高，導致健保的財務也愈來愈吃不消。

健保大餅的分配機制雖然不算壞，但量體漸不足了，如何把餅做得更大，顯然是永續經營的關鍵。健保經費源於保費、部分負擔及少量公務預算，基本上是依循「取之社會、用之社會」的精神；為何原則一樣，絕大多數金融業與科技業都「樂呵呵」的，而幾乎所有醫療業卻「苦哈哈」的？

台灣健保雖然一年支出八千多億，但所有醫療機構的盈餘還不到最大金控公司一家，一年獲利逾千億的十分之一。許多金融業都在辦理商業保險，與社會保險不同的是，前者「出險」少，後者則天天都在「理賠」，怎能不虧？所以應該盡快建立兩者結合、讓前者可以挹注後者的機制。金融業固然有對股東交出業績的使命，但他們是「取之社會」的受益者，豈可或忘有「用之社會」的責任？賺錢的金融機構，每年都會撥出一定款項用於慈善，改個名目或方式來幫助健保體系，必然對社會有更大貢獻。

社會存有貧富差距，弱勢端為生活奔忙已夠辛苦，若生病還逢付費難關，社會必然動亂；所以說護國功勞，健保沒有第一，也有第二！如今許多科技業，也對參與醫療充滿興趣；但客觀來說，他們的目標並未跳脫舊的思考模式。眾人用健保已成習慣，在台灣任何醫療服務、醫材或藥品要有廣大市場，能否納入健保是決定性因素。非營利醫療周邊，都是營利事業，他們都想從健保分一杯羹；或許也有希望提升醫療品質的「善意」，但若未有體恤社會保險的「慈心」，顯然只會讓健保財務更加陷入困境。

台灣醫療支出多年來僅占GDP六點一％，遠低於OECD國家平均九點六％，所以還有很大成長空間；但健保「自救」的提高費率或部分負擔，卻因「政治考量」而進展有限。政治考量也影響了國際醫療，台灣醫療水準極高，眾所皆知，在不影響照顧國人的前提下，小部分用來服務國際友人，發揮「取之國際社會、用之國內社會」的功效；印度與泰國都可這樣做，台灣為何不行？這些年南向政策以醫療行善敦睦邦交，但鄰國民眾並非都是弱勢，有些人也應有機會付費接受台灣相對先進的醫療處置。不計代價的奉獻固然可以博得榮耀，但可長可久嗎？「沒有經費、沒有使命」，始終是任何事業運作永遠不變的鐵律。

健保護國神山不能倒，但健保支出大於收入的趨勢很明顯；所以政府、營利事業與投資大眾，都需要好好思考，醫療「取之社會、用之社會」的深層意義。