活用AI 讓教學展現新風貌

暑假快結束了，請問老師您開始用ChatGPT了嗎？您知道這個暑假的學生作業有多少是用ChatGPT或生成式AI完成的嗎？老師們對新科技的學習焦慮向來很高，現在可能更達高峰。但焦慮無用，請運用暑假尾巴，嘗試運用AI工具，讓新學期的課程與教學展現新風貌。

我們常說：老師要有所變，有所不變。不變的是我們對教育理想的堅持、投入教育志業時的初心，以及為學生付出的熱忱；要變的則是須與時俱進地汲取新知，並善用新工具。ChatGPT與各式AI工具正是必須善用的新工具！

ChatGPT3.5猶如橫空出世的高手，一出山便轟動武林，驚動萬教，兩個月註冊人數便達一億，Google為此首次發出紅色警戒。有人認為ChatGPT已接近艾倫圖靈構想的圖靈機，似乎即將通過圖靈測試，讓人難辨其是否為真人；有人認為ChatGPT預示了科技奇點即將到臨，各行各業都將受到巨大衝擊；有人預言許多工作將被ChatGPT取代，許多行業將消失或必須轉型。其中學校裡的教學、學習、學術研究，已經開始受到衝擊。

ChatGPT更帶起一波生成式AI工具的推陳出新，科技龍頭與新銳團隊競相推出更好的AI工具，提供人們免費使用，幫助人們在極短時間內依個人需求，生成文字、程式、圖表、圖畫、聲音、音頻、視頻等。以老師和學生常要完成的工作來看，無論是出考題、答考題、寫論文、交報告、整理圖表、製作簡報、統計分析、翻譯、糾錯回饋、內容檢測，乃至寫詩、譜曲、說故事、寫小說、提計畫、編程式、畫插圖、做設計…等等，都有生成式AI可極快速地完成任務。當然產出結果未必讓人滿意，甚至有時出現讓人搖頭的低級錯誤。

我問ChatGPT的局限有哪些？它答有四：欠缺特定領域的具體知識與對最新事件的了解、可能受訓練影響而有偏見與錯誤、不擅長常識推理與某些複雜推理或抽象概念、可能被濫用誤用而危及安全。這算是ChatGPT頗為中肯的自我描述吧！

但大致來說，ChatGPT的考試成績是不錯的。例如：它在美國著名商學院和法學院期末考卷上，約可得到C＋到B的成績。以二○二二年北京高考題目去考ChatGPT，它大約可考上新疆大學（中國211第一等級大學後段）。無論如何，ChatGPT這類生成式AI來勢洶洶，老師應正視其衝擊，趕快學著善用它，並思考怎樣掌握此轉型契機，讓AI成為創新課程與活化教學的利器。

老師運用生成式AI，可參考四原則：一、讓AI當老師的小書僮，由書僮做初步的資料篩選、彙整、摘要、統計、分析等，然後由老師以專業判斷去蕪存菁，再融入老師、班級、學生或學校的特色，去設計獨特的課程、習作、考題等。二、要超越AI所做的知識轉述，課程目標應更著重知識的運用、實踐與創新。三、老師應將課程與教學等資料，清晰標示運用何種AI工具，為學生示範該有的倫理作為。四、老師對AI的提問應合理且精準，有良好的邏輯思考，所提問題才會合理；有良好的語文涵養，提問措辭才會精準—邏輯與語文也正是老師培養學生向AI提問的基本功。