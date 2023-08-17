移工失聯暴增 「以工代罰」減少行政失靈

移民署今年二至六月實施「逾期停留外來人口自行到案」措施，結果有一萬四千多名失聯移工現身，但經統計，五個月間失聯移工的總數竟增加二千多人。勞動部對此的回應是，相較於去年同期失聯移工已減少四千餘人；再者，目前已鬆綁營造業及農業移工政策，並建立外國仲介停權等機制，從源頭預防做起。這看似周全的安排，其實藏有三大矛盾並導致行政失靈。

第一，主管部會大玩數字遊戲卸責，失聯移工在去年底已超過八萬人，截至今年五月又新增二千餘人，勞動部卻用「同時期」人數的增減作為掩蓋真相的說法。第二，行政院治安會報認為，失聯移工根源於缺工，那麼新增移工引進數額，會不會造成「愈開放落跑愈多」的情形？第三，移民署僅要求「自行到案」的失聯移工，繳罰金就可免除管制，等同就地合法，豈不是鼓勵脫逃？

失聯移工在疫後人數暴增，從二○二一年的五萬五千多人，隔年攀升至八萬人，因此被認為與缺工關係密切。然而當局的缺工對策「就業獎勵」卻又成效有限。

以營造業為例，二○二○年至二○二二年，三年間共媒合三一八人就業，僅一三○人領到獎勵金，意即有超過半數的參與者待不滿一個月；於是勞動部鬆綁移工引進限制，並採加重處罰非法僱用與仲介為配套，結果出現落跑移工「不減反增」現象。

移工來台就是要賺錢，會落跑通常是勞動條件差。以現況來說，製造業移工適用《勞基法》，目前每月薪資按基本工資二五二五○元計算；但看護工則不同，迄今起薪最多二萬元，且平均每日工時長達十小時，一旦與雇主不睦，很容易就會逃跑。再者對有交貨、完工期限的業者而言，如果無法從正常管道找到幫手，若不是放棄部分訂單，就可能找非法外勞，以免延遲損及商譽；失聯移工就在這一推一拉中，成為社會陰暗的一員。

我國向來將移工定位為「補充性人力」，採「限業、限量」引進，而且在台工作時間最長不能超過十二年；這樣的免洗筷外勞政策，在高齡少子化的台灣早該調整了。以目前尚未開放移工的服務業來說，便可採取「失聯移工以工代罰」的做法，讓失聯移工除了遣返，還有一個轉換跑道的選擇，用製造業相同的聘僱條件至旅宿業工作，並藉此評估觀光業是否該引進移工。

當然失聯移工「以工代罰」需有配套，除了以業者有無調升本勞薪資，衡量其可否取得移工配額外，亦應改變移工管理模式，統一交由非營利組織訓練、排班並提供食宿與交通服務，以協助移工適應新職場，方能降低行政失靈風險。缺工年代，唯有本、外勞工相互扶持，才能讓明天變更好。