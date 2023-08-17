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無誘因配合 恐成蚊子園區

聯合報／ 蘇穩中／時事評論員（屏縣潮州）

針對屏東棒球場爭議，筆者認為，新建屏東棒球場的本質就是浪費預算，其實只要在原棒球場執行改建即可，不需另外耗費人民辛苦納稅錢去蓋新球場。

據了解，高鐵延伸屏東路線是支線設計，一小時可能僅兩班次，且位於屏北，距離墾丁達一百公里，實無法帶動屏東觀光，已預見運量低迷。誇張的是，官方竟規畫新棒球場蓋在高鐵屏東站周邊，運量問題已頗嚴重，若再無其他誘因配合，要球迷願意赴球場消費是天方夜譚，屏東體育園區恐成為縣內最大的蚊子園區。

外界質疑，舊棒球場規畫為屏東司法園區，但司法園區為何需要這麼大的腹地？司法園區定位為何？拆除棒球場改成司法園區能符合多數屏東縣民的利益？

改建目前棒球場，讓屏東縣民馬上擁有看球的新感受不是更好嗎？事實上，目前棒球場的基本功能都在，呼籲縣府應將錢花在刀口上改建而非新建，才最符合公共建設預算的最適使用原則。

高鐵 觀光

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