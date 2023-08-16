高虹安案凸顯諸多司法問題

新竹市長高虹安擔任立委期間涉及詐領助理薪資，遭北檢以公務員利用職務詐取財物罪及使公務員登載不實文書罪起訴。而所涉詐取財物部分若屬實，除為法定刑七年以上有期徒刑的貪瀆重罪外，依地方制度法第七十八條第一項第一款，只要第一審判有罪，就應解除市長職務，若有罪確定，依公職人員選罷法第廿六條第一項第二款，也終身失去參選公職之資格，凡此結果，實屬嚴重。惟此案發展至今，卻凸顯諸多現行的司法問題。

在選舉前，爆發政治人物涉貪，總帶有高度的敏感性，檢察官的任何偵查作為，就必引發大眾關注。而為避免輿論的未審先判，檢警機關就更應恪遵偵查不公開。惜於此類案件，常會有媒體取得偵查資訊，並大肆報導，無論此等資訊是否為偵查機關所流出，為解各界之疑，也為保障相關人等的隱私與安全，檢察官都應主動查清及究責。但現實總是不了了之，刑事訴訟法第二四五條第一項所揭示的偵查不公開原則，就難走出大學法律系之講堂。

而依刑事訴訟法第二二八條第三項，非有偵查必要，不得先行傳訊被告，但到底要傳幾次，卻是由檢察官來決定，如此的不確定性，必會對被告產生突襲。又依刑事訴訟法第九十五條第一項，在訊問被告前，除應告知緘默權及辯護權保障外，亦得告知罪名，以能使被告理解與防禦。惟在法無具體規範該至何等程度下，若告知罪名過於空泛，就必使被告難以答辯及提出有利證據，致影響其訴訟權。

至於偵查期間，被告若遭羈押，期間為兩個月，並得延長一次，總和為四個月，無形中就成為偵查期間的限制。但若被告未遭羈押，在刑事訴訟法並無偵結的期限規定下，就完全委之於檢方的裁量。這雖能給予其極大的辦案彈性，但於政治人物，如高虹安案，總會讓人有所聯想。假如檢方於去年選前偵結起訴，必會被指為是政治打手，而於現今起訴，亦可能會被認是秋後算帳或轉移焦點等，檢方勢必得藉由法庭的全力舉證與論告，才足以擺脫質疑。

而此案於將來審判的關鍵爭點，即在助理薪資及加班費之請領，是否為人頭、是否為浮報，這就有賴事實認定。其次，對於所謂公積金，到底是基於助理的自由意志而捐，抑或是不樂之捐，亦會是爭執的焦點。而就算是自由之捐，但若立委以此款項先為私人用途之墊款，再於事後返還，即所謂大水庫理論，能否合致於詐欺取財罪的意圖為私人不法所有之主觀要件，實也有模糊地帶，勢必成為攻防重點。

更值注意的是，此案雖亦同時起訴四名助理，檢察官卻以坦承犯行及配合檢方辦案，請求法院減刑或緩刑。這雖有保護勞工免受雇主欺凌及能儘速訴追貪瀆之目的，但檢方具有強制處分權，如此自白到底是還原真實，還是為及早脫離訴訟及免牢獄之災之考量下所為，更待審理中的詰問與辯論來判分明，也是司法者所該扮演的角色所在。