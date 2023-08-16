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彭博專訪 追問台獨 賴清德：沒有所謂的獨立路徑

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我們要核能，不能不理核廢

聯合報／ 李敏／清大工程與系統科學系特聘教授（新竹市）

二○二四總統大選，能源政策會是核心議題，迄今為止，檯面上三位參選人都或多或少表態支持核能的使用。侯友宜已提出核一、二、三廠延役，核四廠確認安全無虞後商轉；柯文哲政見與侯類似，只是少了核一；賴清德拋出維持核電廠備為緊急之用的風向球後，即沒有新的評論，合理推測是黨內不支持。

但三位參選人都沒對核廢料處置議題，有任何著墨。核廢料處置是政治議題，需要執政者做出承諾，以最高領導人之姿協助政府各單位與地方政府，找出一個大部分民眾均可接受的解方。

核能電廠產生的廢料分為低階核廢料與高階核廢料。低階核廢料是核電廠營運時產生之受放射性核種汙染的廢棄物，例如用於水處理的樹脂、汙染衣物清洗後的殘餘物、可燃性汙染物燃燒後的殘渣等。低階核廢料的處置方法是在地質較穩定的地方，營建一個淺層地窖，或挖個山洞，做好排水設施，將低階核廢料桶置入，於桶與桶之間加入不透水的充填物後覆土；其輻射量低，且核種的半衰期短，故需與生物圈隔離的時間也短。低階核廢料的照管完全沒有技術上的問題，全世界已有超過百座的低階核廢料處置場運作。

台灣目前低階核廢料小部分暫置蘭嶼，其他都存在電廠內溫度、濕度控制的低階核廢料倉庫。低階核廢料處置場場址的尋找進行了多年，但沒有具體進展，主要因為負責單位層級過低，無法協調中央部會與地方政府。值得一提的是，即使沒有核能發電，工業、醫療與學術研究都會產生低階核廢料。

高階核廢料是指用過核燃料經處理後，將有用的鈾與鈽回收後剩下的廢棄物；其放射性強度高，且半衰期很長，需要長時間與人類生活圈隔離。目前用過核燃料再處理技術，會分離出高純度的鈽，是製造原子彈的材料，技術的推廣不利核武擴散的管制，牽涉複雜而敏感，所以部分核能國家持保留態度。有些國家（瑞典、芬蘭、美國、台灣等）將用過的核燃料視為高階核廢料，直接進行深層地質處置；找一個地質結構合適的地方，在地表下約五百公尺建地窖，將使用過的核燃料置入銅製容器，外包覆不銹鋼與混凝土製造的結構體後置入地窖，結構體加入不透水的充填物，再將地窖封頂。

高階核廢料（用過的核燃料）處置的迷思在於，理論上，前述各種防止放射性物質回到生物圈的屏蔽，要能維持功能達萬年以上；以現在的工程技術，能夠保證設計達標嗎？萬年之後，埋藏高階核廢料的地方是否有可能因地貌改變傷害後代？但如真擔心這個，不如想想化石燃料發電排放二氧化碳對氣候的衝擊，想想光電板製造過程中的化學廢料物，與光電板對環境的影響。

台灣使用核能已超過四十年，低階核廢料與用過核燃料的中期處置是已經存在的問題，二○二五年以後，要不要使用核能都要解決。過去的政府都有具體的策略，也有路徑圖解決核廢料的問題。民進黨推動「非核家園」，解決核廢料的議題，等同於搬走了發展核電的絆腳石，所以政府的政策就是置之不理，然後告訴民眾「無法解決」。

參選人應具體承諾，就任後會在任期內以行政院的高度，推動低階核廢料終期處置設施的選址，以及高階核廢料終期處置設施的場址探勘。

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