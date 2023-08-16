陸反傾銷 我應建構務實對陸戰略

大陸商務部日前公告，自八月中旬對來自台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷稅。大陸學者表示，大陸商務部去年十一月就公告調查，此舉是僅為兩岸政府無法協商下大陸進行的單邊管理；但我學者認為，石化、工具機恐列下波陸官方反制名單。

由於正值賴副總統過境美國之際，因此很難不引發政治聯想。我學者認為，此舉是大陸在不更動ＥＣＦＡ前提下，收回早收清單中特定政策優惠的舉措；同時是對大陸本土產業的保護。無獨有偶，大陸學者也表示，此舉是為了減少傾銷程度，保護大陸企業的合理商業利益和經營環境。

然而，無論是從政治或經濟層面的解讀，不可諱言，近年來大陸祭出對台一連串的經貿舉措，包括農漁產品禁運、貿易壁壘調查，以至如今的課徵反傾銷稅，在兩岸關係低盪、且停止協商的情況下，我方都只能被動因應。因此，從戰略高度重新審視我對大陸的政策，是此時台灣的當務之急。

我政府自一九九三年開始，推動數波南向政策；二○一六年以來再推動所謂的新南向，再加上二○一八年美國啟動對大陸貿易戰，及其後續聯合西方盟國的對陸「去風險化」，即便如此，眾所周知也是老生常談，迄今大陸仍是台灣主要貿易順差來源地，與最主要投資地區。兩岸經貿結構或許會因為國際情勢、大陸投資環境及產業政策等因素逐漸改變。但可預見的未來，台灣必須認識到以下三大不變：

首先，美國對大陸的遏止不變。基於「修昔底德陷阱」，美國將會透過各種方式，或加強與他國建立聯盟，或在科技領域提出更多禁令，遏止大陸發展。但由於大陸已是世界第二大經濟體，且高度融入經濟全球化體系；因此美國等西方國家務實地不再強調與陸脫鉤，而是在防止大陸趕超前提下，與大陸進行有限度的合作。

其次，大陸治理重點不變。無論是受制於國際因素，或內部發展制約，大陸未來將推動以高質量發展為戰略的產業經濟轉變。由於大陸體量太大，稍有不慎，都將衝擊其治理穩定；因此，在維穩前提下追求經濟社會的發展，將是大陸治理不變的重點。

最後，大陸對台策略不變。中共二十大後，內部政治情勢相對穩定；因此，中共對台策略主軸是兩手並進的融合發展。也就是在恢復兩岸正常交流的前提下，擴大對台的磁吸力道，以期促成兩岸心靈契合。但同時隨著大陸經濟下行壓力的加大，大陸勢必持續提出透過符合國際規範的經貿手段，逐步回收過去的對台讓利，以回應內部民族主義的反彈，同時壓縮台灣談判空間。

上述三大不變，基本上並不會因台灣任何政黨或個人的主觀意志改變。因此，此刻任何政治領袖表示要與大陸領導人吃飯或交朋友，都是不切實際的務虛空談。政府應基於這三大不變，務實盤點並預測大陸對台可能的政策作為，超前部署提出回應策略，並進一步建構對大陸整體戰略；此舉，才是台灣的正辦與當務之急。