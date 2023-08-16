賴不改國名 未來改也行？

民進黨總統參選人賴清德過境美國後，緊接著放出接受外媒專訪內容，維持媒體熱度，可以看出賴陣營有好的公關團隊；但細讀訪談內容，卻讓人知道他沒有好的國安幕僚，整體評估恐怕是失分了。

專訪是以「他盼領導台灣。但他能否維護和平？」為題進行報導。兩岸關係一向是賴的罩門，最近卻連串面對問題，應是想遏止「疑賴論」，然而訪談卻充斥著他個人的主觀願望與矛盾邏輯。

首先要知道目前國際緊張的背景。美國與中共的競爭，正逐漸上綱到具有本質差異的意識形態，那是美與前蘇聯對抗的定位。而現在兩邊隨時有擦槍走火可能，所以美軍一直希望與共軍建立溝通管道。最新表態是上周美國印太副司令說，美軍的優先要務是防止與中國爆發戰爭，但中美軍方指揮官間的對話不存在，令推動這項目標的努力受阻。

而民進黨政府外交最令人詬病之處，就是單壓美國一邊，毫不在乎避險之道。於此背景下，賴的訪談沒有提到他與過去有何不同，僅對中共喊話「我們可以做朋友，而且我們樂見中國和我們一樣享有民主和自由」。這還是在講意識形態，加深台灣正選邊站、介入兩強競爭立場。

要選邊站，就該知道冷戰時期常打代理人戰爭。賴如何可讓台灣避免兵災？除備戰外，訪談問賴對台海情勢危急時美國挺台有多大信心，賴只說他相信美國，知道一旦發生要如何反應；至於再問緊張情勢已使「股神」巴菲特等外國投資者離開台灣，要如何說服企業在台灣投資是安全的？賴回答：台灣目前社會穩定，股市也不斷再創新高。他都沒正面回答問題。

雖然他特別提到，未來不會更改國名，但此說可疑。因為當初蔡是以配合新民意找共識為由，改稱中華民國台灣，即便民意要的是維持現狀。賴的前提是要團結台灣，這還是在講民意，未來只要有機會再改也行。此也配合訪問另一題：會希望改變世界對台灣的哪項認知？他說希望國際社會了解，台灣不屬於中華人民共和國，台灣是一個民主國家。獨派一向主張西方只「認知」到一中原則，賴的重點在台灣是國家。這是獨派心聲，也是賴與蔡最大不同，恐是他當選後的工作重點。

如此訪談，還有人說賴的兩岸立場穩健，讓人想到蔡主席在二○一六年選前兩岸會維持現狀的保證。現在台年輕男性要準備上戰場，貿易要擔心被制裁。賴的立場是如何穩健法，人民可以再想想。

此次訪問的斧鑿痕跡明顯，仍有些「小」公關缺點。專訪公開後綠媒同時緊跟，節奏感強；但外媒連問兩次：哪道台灣料理能帶來和平？似乎暗示記者專業程度。而賴帶訪團回故鄉，引起個人背景話題，提及瞭解一般家庭生活困難，反倒讓人聯想起「賴功德」名言，看到他距離一般家庭有多遠。而且奇怪的是，賴的主要對手背景都差不多，卻提這個，是想酸誰呢？