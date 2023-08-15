AI訓練資料侵權 內容提供者求償

聯合報昨天以頭版和A3兩版大幅報導管制AI的立法和其他問題，點出了對這隻出籠的野獸若沒有馴服和規範，將會帶來災難性的後果。

AI的使用必須先加以訓練，尤其是生成式人工智慧（GAI, Generative AI）之所以那麼厲害，是因為它利用網路上所有拿得到的資料來訓練。問題是利用這些資料並沒有事先獲得同意，所以現在很多網站都開始反彈，不想讓自己的資料被GAI利用，或者要求補償，很多GAI的公司也被告。

例如紐約時報最近改變服務條款，阻止AI公司使用紐約時報網站的內容來訓練AI系統。還有社交網站（例如Reddit）明確表示，他們不希望自己的網站內容用於改進AI產品和增加AI公司的利潤，至少不能沒有補償。可以想見未來所有網站的使用條款，必須加上是否被AI使用的相關條款。

所以免費的訓練內容可能已經不可行，AI公司應該要補償內容提供者。上個月OpenAI（開發ChatGPT的公司）和美聯社簽署了一項協議，美聯社授權OpenAI可以使用自一九八五年以來的新聞文章用於AI的訓練。兩個組織在一份聯合聲明中表示：「根據這一安排，OpenAI可以利用美聯社的部分文本檔案，而美聯社可以利用OpenAI的技術和產品等專業知識。」

OpenAI和其他AI科技公司必須利用大量書面作品，例如書籍、新聞文章和社交媒體聊天內容，以改進其被稱為大型語言模型的AI系統。去年ChatGPT的發布引發了GAI產品的熱潮，這些產品可以創造新的文本、圖像和其他媒體片段。

但這些工具引起了人們的擔憂，因為它們容易散布謊言，而這些謊言由於該系統對人類語言語法的強大掌握而很難被注意到。美國聯邦貿易委員會也已經開始調查，AI公司是否在抓取公共數據時，採取了不公平或欺騙性的違反隱私或數據安全的做法，或者透過其GAI產品發布虛假信息而造成傷害。

與新聞機構一樣，書籍作者也爭取為他們用於訓練GAI的作品尋求補償，超過四千名作家簽署了一封致OpenAI、谷歌、微軟、Meta和其他AI開發商執行長的信，指控他們在構建GAI時存在剝削行為，模仿他們書中的語言、風格和想法。

過去互聯網之所以能發揮作用，是因為有一個重要的生態系統，首先是出版商創造精彩的內容，推動流量和人們消費這些內容的興趣，然後廣告商在這些出版商的網站上做廣告來接觸消費者。但GAI改變了這個生態，它只給出答案，讀者不會知道內容網站，廣告商當然也就不會去做廣告。

美聯社和OpenAI的簽約或許是一個平衡點的開始，兩者都支持一個框架，確保知識財產權受到保護，內容創作者的工作也可以得到公平的補償，GAI和互聯網也才可以繼續走下去。