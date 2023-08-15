侯朱跳探戈 郭當然沒在怕

侯友宜陣營日前刊播「關公重然諾」的廣告，等於某程度展現向郭台銘攤牌的企圖，畢竟若無法擺脫郭的騷擾戰，侯就根本無法大開大闔進行「超柯趕賴」的逆轉攻防，跳脫老三困境。然面臨黨內地方力量或一些立委參選人，頻頻在侯、郭間「腳踏兩條船」，或擺明挺郭，甚至批黨、批侯，朱立倫的黨中央卻遲遲不敢祭出具體制衡做法來嚴明黨紀，只能消極地以拖待變，期待郭董不要參選。

藍軍這樣的困局像極了侯、朱兩人大跳探戈，侯想前進、但朱卻無奈只能後退，進一步、退兩步，不僅讓郭董能繼續藉是否參選的飢餓行銷，增加和國民黨博弈的籌碼外，更會清楚知道國民黨與侯現階段對他的步步進逼根本束手無策，那郭又怎會怕？

先來看為何朱不敢快速啟動黨紀，原因不難理解。第一，黨中央仍會認為，選舉過程中還是得拜託這些地方勢力、甚至大咖為侯動員，當然不敢那麼快的完全撕破臉；第二，這些大咖在地方仍然有「喊水會堅凍」的能力與影響力，一旦撕破臉，搞不好就會「脫藍」，成為挺郭、甚至柯的地方組織力量了。第三，黨中央甚至會樂觀認為，若是將黨紀討論的時間拖晚，黨中央便可從容和這些地方人士持續溝通，請他們在適當場合講出力挺侯或國民黨的論述，達到以拖待變的效果。

但黨中央這不僅是「鴕鳥心態」，而優柔寡斷、當斷不斷，更等於在扯侯友宜的後腿。畢竟黨中央的坐困愁城，可能會鼓舞郭更進一步與國民黨地方力量接觸，畢竟要找到幾個不願挺侯的系統或人物並不是難事，郭也可藉「策反」藍軍地方系統，在媒體上進行議題設定，膨脹自己的權力；更甚者，郭還可進行一波波的造勢活動，以戰養戰，形塑「西瓜偎大邊」的態勢，挑戰國民黨的底線，至少可以到九月的連署前，難道侯、朱的探戈還要跳到那時候？

無怪乎媒體所報導，即便是國民黨內參民調，侯的支持度仍輸給賴清德與柯文哲，即便侯已經非常努力，但仍是第三名，說穿了就是無法與郭攤牌，反而自陷進退維谷的窘境。反觀柯文哲，日前宣示「參選到底、不當副手」，明確針對郭反守為攻，不僅斷了郭「郭柯配」的念頭，更讓郭目前在無法和藍軍談判的困境中，增加了進退失據的風險。柯的戰略清晰不僅使自己支持度能維穩外，也凸顯了Guts，甚至建構了比侯更明顯的「硬漢」特質。

為今之計，侯、朱勢必得突破「探戈困境」，早日確立與郭攤牌的清晰戰略應是當務之急。畢竟藍軍對郭已無其他選項，不僅無力說服郭回歸，甚至連面談都不可得，只有攤牌能達到鞏固內部、強化人設與議題設定的效果；至少國民黨的總體權力仍大於郭，日前柯的出招也斷了郭的最佳盤算，此時再不出手，不只侯選情無力回天外，藍軍立委選情可能也得一併葬送了。