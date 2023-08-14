開放陸客團 紙上談兵

有個商家，明明左邊巷子就有很多客戶，但是寧願自己花大筆錢補貼遠處的顧客來消費，也不願開門讓左鄰進來買東西，天下有這樣的傻子商家嗎？

有的，那就是咱們凡事只會撒幣應付大家的政府。兩岸觀光開放，可以促進經濟，今年以來多數行業衰退，眾多研究機構都表示經濟成長保二不可行，開放陸客團來台觀光遙遙無期，卻寧願花大筆錢補助其他地區旅客。

行政首長表示有透過適當管道溝通表達意見，但沒有收到大陸善意回應。君不見我們有地方首長為了積極促銷農產水果，風塵僕僕前往大陸促銷獲致不錯成果；但談到開放陸客團，我們的官員還在紙上談兵，如果勤政愛民勇於任事，不會只講什麼透過適當管道傳逹訊息。我們號稱民主國家，是不是可以把各項溝通過程告知國人？看看政府到底做了什麼？

事在人為，如果真的有心促成，幫助業者，不是只有打高空，坐而言那麽久，該起而行了吧！